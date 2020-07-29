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14:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: ситуация с коронавирусом остается сложной

Владимир Путин сказал, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в России успокаивается, но остается сложной. При этом, по словам президента, поводов, чтобы расслабиться и забыть о рекомендациях врачей, нет.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:35 MSK, 29.07
Инфицировано828 990+5 475
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
16.0729.07
Скончалось13 673+169
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
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24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
16.0729.07
Выздоровело620 333+8 116
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
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8366
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27.07
3079
28.07
8888
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16.0729.07
Инфицировано16 762 605+267 296
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
16.0729.07
Скончалось661 012+6 685
16.07
5757
17.07
5846
18.07
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24.07
9947
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4305
28.07
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29.07
6266
16.0729.07
Выздоровело9 771 236+180 307
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
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21.07
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22.07
174738
23.07
176670
24.07
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25.07
230066
26.07
213127
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29.07
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Источник: Пресс-служба Президента России

«Хочу сразу сказать: ситуация остается сложной, и, что называется, может качнуться в любую сторону. Вот именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет», — сказал господин Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Видео
Путин о коронавирусе в России: поводов расслабляться нет

Президент отметил, что в июне и июле количество заражений COVID-19 в стране постепенно сокращается. Он считает, что «не без сбоев, не без проблем», но в целом удалось справиться с «беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии».

Владимир Путин заявил, что важно заранее просчитать риски, которые могут возникнуть осенью из-за роста простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ. По его словам, надо заранее подготовиться, чтобы больницы и поликлиники работали стабильно, а граждане получали качественную медицинскую помощь.

За все время пандемии коронавируса в России было выявлено более 828 тыс. случаев заражения. Умерли свыше 13 тыс., выздоровели — 620 тыс. человек. Сейчас в России разрабатываются сразу несколько вакцин от коронавируса. Регистрация вакцины Центра имени Гамалеи ожидается 10—12 августа. В оборот она может поступить 15 августа.

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