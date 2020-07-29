Путин: ситуация с коронавирусом остается сложной

«Хочу сразу сказать: ситуация остается сложной, и, что называется, может качнуться в любую сторону. Вот именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет», — сказал господин Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
Президент отметил, что в июне и июле количество заражений COVID-19 в стране постепенно сокращается. Он считает, что «не без сбоев, не без проблем», но в целом удалось справиться с «беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии».
Владимир Путин заявил, что важно заранее просчитать риски, которые могут возникнуть осенью из-за роста простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ. По его словам, надо заранее подготовиться, чтобы больницы и поликлиники работали стабильно, а граждане получали качественную медицинскую помощь.
За все время пандемии коронавируса в России было выявлено более 828 тыс. случаев заражения. Умерли свыше 13 тыс., выздоровели — 620 тыс. человек. Сейчас в России разрабатываются сразу несколько вакцин от коронавируса. Регистрация вакцины Центра имени Гамалеи ожидается 10—12 августа. В оборот она может поступить 15 августа.