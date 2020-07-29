Совет при президенте дал негативную оценку законопроекту о конфискации доходов чиновников

Минюст подготовил поправки в Гражданский кодекс РФ и закон «О противодействии коррупции», согласно которым условием для конфискации может стать непредоставление чиновниками сведений, подтверждающих законность получения денежных средств.
В пресс-релизе ведомства уточняется, что в случае введения новация коснется не всех госслужащих, а только тех, кто обязан сдавать декларации.
Совет при президенте РФ пришел к выводу, что эти изменения не могут быть поддержаны. «В соответствии с пунктом 3 статьи 35 Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда», — говорится в заключении совета.
Также авторы заключения обращают внимание на то, что в документе Минюста нет «четкого описания процедуры обнаружения фактов поступления денежных средств, потенциально годных для обращения в доход государства», а в качестве основания для проверки достоверности сведений названо наличие «достаточной информации», что позволит применять эту норму выборочно.
«Удивляет непроработанность документа, который прямо не стыкуется с действующей Конституцией, — заявил “Ъ” председатель cовета, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.— В таком виде его принимать точно нельзя».