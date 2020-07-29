Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Житель Красноярского края собирает мини-вездеходы Сделал из “Оки” квадроцикл, а дальше понял, что переделкой заниматься неинтересно
Фоторепортажи
16Как выглядят самые смешные снимки животных
15Устойчивый сигнал: как живет смотритель маяка
17:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Совет при президенте дал негативную оценку законопроекту о конфискации доходов чиновников

Как стало известно «Ъ», Cовет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства вынес отрицательное экспертное заключение (есть в распоряжении «Ъ») на инициативу Минюста России, предполагающую возможность изымать в бюджет государства не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников.

Источник: РИА "Новости"

Минюст подготовил поправки в Гражданский кодекс РФ и закон «О противодействии коррупции», согласно которым условием для конфискации может стать непредоставление чиновниками сведений, подтверждающих законность получения денежных средств.

В пресс-релизе ведомства уточняется, что в случае введения новация коснется не всех госслужащих, а только тех, кто обязан сдавать декларации.

Читайте также
Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Совет при президенте РФ пришел к выводу, что эти изменения не могут быть поддержаны. «В соответствии с пунктом 3 статьи 35 Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда», — говорится в заключении совета.

Также авторы заключения обращают внимание на то, что в документе Минюста нет «четкого описания процедуры обнаружения фактов поступления денежных средств, потенциально годных для обращения в доход государства», а в качестве основания для проверки достоверности сведений названо наличие «достаточной информации», что позволит применять эту норму выборочно.

«Удивляет непроработанность документа, который прямо не стыкуется с действующей Конституцией, — заявил “Ъ” председатель cовета, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.— В таком виде его принимать точно нельзя».

Ксения Веретенникова

 Задержанные в Белоруссии боевики оказались россиянами
Что ждет убивших отца сестер Хачатурян: новый поворот
СМИ раскрыли подробности о задержанных под Минском боевиках ЧВК
Жители курортов пожаловались на одичавших российских туристов
Путин: ситуация с коронавирусом остается сложной
Роспотребнадзор предупредил о новом типе гриппа
Опубликованы самые завораживающие пейзажи года (фото)
Индийские рыбаки поймали гигантского морского дьявола (фото)
Миллионы американцев могут остаться на улице
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Hi-Tech
Бракованные и 2003 года. Какие монеты можно дорого продать Цена может быть существенно выше номинала
Авто
Как Ниссан судился с Nissan и выиграл, но потерял все История о «маленьком человеке», который пошел против большой компании
Кино
Ефремов в суде отказался признавать себя актером Предварительное слушание по делу актера перенесли на 30 июля
Новости партнеров
Не прекращают ни на день. Лесных пожаров становится меньше
"Все должны им из-за войны": крымчане оскорбили россиян
Землю ждёт катастрофа: раскол континента и появление нового океана
Государственная помощь в августе: будут еще две выплаты
Популярные темы на «Детях»
Угадай чей ребенок 261
Стирка, большая и маленькая. 220
Я боюсь ехать на метро. 206
ЕГЭшность: держитесь, люди 144
Леди
Возлюбленная Жигунова в кружевном топе принимает комплименты Журналистка примерила летний наряд.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь