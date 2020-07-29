США выведут из Германии 12 тыс. солдат, но половину оставят в Европе «из-за российской угрозы»

Это решение можно назвать ожидаемым. Еще в июне президент Дональд Трамп заявил, что не понимает, почему США должны тратиться на защиту Германии от России, в то время как немцы закупают российский газ. Он также раскритиковал власти ФРГ за нежелание повышать расходы на оборону до согласованных в рамках НАТО 2% от ВВП.
Партнеры США по Североатлантическому альянсу восприняли намерение Белого дома сократить контингент в Германии с недоумением, но наибольшее раздражение позиция Вашингтона вызвала в Берлине.
Сегодня в Пентагоне заявили, что уже проинформировали европейских союзников о предстоящих изменениях. При этом там дали понять, что процесс вывода и передислокации сил начнется через несколько недель, но будет небыстрым.
По словам министра обороны США Марка Эспера, основная часть перемещаемых в другие страны ЕС военнослужащих может быть размещена на ротационной основе на восточных и южных рубежах НАТО: в Польше, Прибалтике и Черноморском регионе.
Это, как заявили в Пентагоне, позволит укрепить защиту НАТО от «российской угрозы». Часть солдат переведут в Бельгию и Италию вместе с находящимся сейчас в ФРГ штабом Европейского командования вооруженных сил США.