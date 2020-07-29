19:59 (мск), источник: Коммерсантъ
Госдума проверит депутатов на наличие у них иностранного гражданства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы, сообщила
«Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова — серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится — принять предусмотренные законодательством меры», — сказал господин Володин.
Ранее он предложил проверить на наличие американского гражданства самого господина Парфенова. Тот, в свою очередь, заявил, что проверять нужно «всю Государственную думу», в том числе фракцию «Единой России», у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть иностранное гражданство.
В соответствии с новыми нормами Конституции, а также согласно закону о статусе члена Совета федерации и статусе депутата Госдумы, депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые не могут занимать лица со вторым гражданством.
В конце февраля в Госдуму внесли законопроект о запрете послам и представителям России при международных организациях иметь второе гражданство и вид на жительство в иностранном государстве.