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19:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко назвал задержание россиян чрезвычайным происшествием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности поручил немедленно обратиться к Москве за разъяснениями в связи с задержаниями в Белоруссии боевиков. Российское посольство в Белоруссии сообщило, что получило информацию о задержании российских граждан на территории республики.

Источник: AP 2020

«Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь», — сказал белорусский президент на совещании (цитата по БелТА).

Он отметил, что следит за реакцией российской стороны на произошедшее.

«Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», — отметил господин Лукашенко.

Кроме того, Александр Лукашенко считает необходимым «обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали».
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«Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», — подчеркнул он.

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик во время совещания подтвердил, что задержанные в санатории под Минском граждане России являются членами «ЧВК Вагнера». По его словам, операция по задержанию прошла около 05:30 по местному времени (совпадает с мск).

Как ранее сообщало агентство БелТА, правоохранительные органы Белоруссии получили информацию о прибытии на территорию республики более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. В ночь на 29 июля под Минском были задержаны 32 боевика «ЧВК Вагнера», еще один боевик — на юге страны.

На прошлой неделе господин Лукашенко указал на возможность искусственной дестабилизации ситуации в стране некими внешними силами накануне президентских выборов. Они назначены на 9 августа.

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18:34 (мск)© Ньюстюб
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