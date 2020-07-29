Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 29 июляОткрытие Триумфальной арки, образование НАСА и другие события, которые произошли 29 июля в разные годы
Фоторепортажи
20Независимый вид: почему борцы за свободу оказались в пустыне
20Лучшие снимки iPhone Photography Award 2020 года
22:15 (мск), источник: Интерфакс

В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — В Белоруссии задержали политтехнолога Виталия Шклярова, сообщил телеканал ОНТ в среду в вечернем выпуске новостей.

В новостном сюжете утверждается, что Шкляров «мобилизировал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат».

Блогер Сергей Тихановский, который претендовал на выдвижение кандидатом в президенты Белоруссии, арестован до конца сентября. Кандидатом в президенты зарегистрирована его жена Светлана Тихановская.

По данным СМИ, Шкляров — 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал — «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак».

 ЦИК попросили проверить гражданство депутатов Жукова и Родниной
Бывший глава РАО Федотов осужден на пять лет по делу о мошенничестве
Лукашенко назвал задержание россиян чрезвычайным происшествием
Анастасия Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей (фото)
Инвалиды в России пожаловались на отказы в бесплатном проезде
В Москве передвинули башню XIX века (видео)
Опубликованы самые завораживающие пейзажи года (фото)
На Марсе обнаружили огромные перемещающиеся структуры
Бывший глава РАО осужден на пять лет по делу о мошенничестве
Здоровье
15 полезных вещей с AliExpress в пределах 300 рублей Поднять настроение, отследить состояние здоровья, выглядеть лучше — за смешные деньги.
Hi-Tech
Бракованные и 2003 года. Какие монеты можно дорого продать Цена может быть существенно выше номинала
Горячие темы на Авто
Про Фургала, власть и не только 214
Считаю, что идиотов, кто не хочет создавать полноценную семью и жениться, нужно кастрировать! 198
Про уважение к мужчинам и к женщинам 159
Очередная цветная революция? 112
Кино
Ефремов в суде отказался признавать себя актером Предварительное слушание по делу актера перенесли на 30 июля
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Жена Константина Эрнста перестала скрывать, что стала мамой в третий раз Супруги берегут семью от лишнего внимания
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь