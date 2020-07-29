Песков назвал фобией данные о распространении разведчиками фейков о COVID

Он отметил, что Россия переживает эпидемию COVID-19 «не без проблем», однако она проходит этот период лучше «многих других стран». Так, СМИ отмечают «немалые проблемы» из-за распространения коронавируса в самих США.
«Поэтому в данном случае, даже если кто-то и говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия», — сказал Песков.
Ранее 29 июля агентство Associated Press (АР) со ссылкой на два источника во властных структурах США сообщило, что двое экс-сотрудников российской разведки, занимавших высокие посты, распространяют ложные сведения о коронавирусе.
По данным собеседников AP, фейки публикуются на трех англоязычных сайтах. В период между концом мая и началом июля на них появилось около 150 статей, касающихся реакции на пандемию — в них либо поддерживали Россию, либо очерняли Соединенные Штаты.
По информации агентства, речь идет об агентстве InfoRos.ru, которое также управляет сайтами Infobrics.org и OneWorld.press. Двое управляющих InfoRos.ru, Денис Тюрин и Александр Старунский, ранее служили в разведке, указывает AP. Некоторые публикации порочили соперника американского президента Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах — демократа Джо Байдена.