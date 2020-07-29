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22:00 (мск), источник: РБК

Песков назвал фобией данные о распространении разведчиками фейков о COVID

Сообщения американских СМИ о том, что бывшие сотрудники российской разведки распространяют фейки о коронавирусе, являются «навязчивой фобией», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:35 MSK, 29.07
Инфицировано828 990+5 475
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Скончалось13 673+169
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Выздоровело620 333+8 116
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16.0729.07
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Он отметил, что Россия переживает эпидемию COVID-19 «не без проблем», однако она проходит этот период лучше «многих других стран». Так, СМИ отмечают «немалые проблемы» из-за распространения коронавируса в самих США.

«Поэтому в данном случае, даже если кто-то и говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия», — сказал Песков.

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AP и NYT рассказали, как ГРУ распространяет фейки о коронавирусе в США

Ранее 29 июля агентство Associated Press (АР) со ссылкой на два источника во властных структурах США сообщило, что двое экс-сотрудников российской разведки, занимавших высокие посты, распространяют ложные сведения о коронавирусе.

По данным собеседников AP, фейки публикуются на трех англоязычных сайтах. В период между концом мая и началом июля на них появилось около 150 статей, касающихся реакции на пандемию — в них либо поддерживали Россию, либо очерняли Соединенные Штаты.

По информации агентства, речь идет об агентстве InfoRos.ru, которое также управляет сайтами Infobrics.org и OneWorld.press. Двое управляющих InfoRos.ru, Денис Тюрин и Александр Старунский, ранее служили в разведке, указывает AP. Некоторые публикации порочили соперника американского президента Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах — демократа Джо Байдена.

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