Заподозренные в наличии двойного гражданства депутаты прокомментировали проверку

Так, зампред комитета по международным делам, член комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов Ирина Роднина не подтвердила и не опровергла информацию о двойном гражданстве, пояснив, что ее словам все равно «никто не верит». Она подчеркнула, что окончательный ответ на этот вопрос даст ЦИК. «Пускай проверяют. Мне нечего ни бояться, ни стесняться», — сказала депутат.
Глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов Отари Аршба опроверг данные о наличии иностранного гражданства, «особенно грузинского». «Я с удовольствием отношусь [к проверке], пусть проверят. Надо всем выполнять закон. Есть сомнения у кого-то — давайте, проверяйте», — отметил он.
Первый зампред Госдумы Александр Жуков также сообщил, что информация о наличии у него второго гражданства не соответствует действительности. По его мнению, депутат от КПРФ Денис Парфенов, инициировавший проверку, будет извиняться по ее окончании.
Ранее сообщалось, что в соответствующем списке есть имена Ирины Родниной, Александра Жукова, Отари Аршбы, Вячеслава Фетисова, и других парламентариев. Всего там упомянуты 14 депутатов Госдумы.
29 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.