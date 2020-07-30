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04:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Российских олигархов заподозрили в попытке обойти санкции США

Российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберги пытались обойти введенные против них санкции США, используя рынок произведений искусства. Об этом говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.

Источник: РИА "Новости"

В докладе, в котором подводятся итоги двухлетнего расследования, говорится, что арт-рынок США не регулируется нормами законодательства о борьбе с отмыванием денег. В результате многомиллионные сделки в этой сфере могут проводиться в интересах людей, которые были ранее включены в санкционный список.

Как считают авторы доклада, именно такие сделки провел в интересах компаний Ротенбергов московский арт-консультант, гражданин США Григорий Бальцер.

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По информации сенаторов, с мая по ноябрь 2014 года, то есть уже после внесения Аркадия и Бориса Ротенбергов в санкционный список США, Бальцер предположительно приобрел на деньги связанных с бизнесменами компаний произведения искусства на общую сумму 18 миллионов долларов, в том числе картину Рене Магритта La Poitrine стоимостью 7,5 миллиона долларов.

Как полагают сенаторы, связанные с олигархами компании уже после введения санкций совершили сделок более чем на 91 миллион долларов. Также почти 122 миллиона долларов было выведено в Россию между 16 марта и 20 марта 2014 года.

20 марта 2014 года в результате присоединения Крыма к России президент США Барак Обама подписал распоряжение, в соответствии с которым его правительство наложило санкции на братьев Ротенбергов.

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