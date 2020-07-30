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13:54 (мск), источник: РБК

Кремль впервые отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Песков назвал инсинуациями сообщения о том, что Россия могла направлять кого-либо в Белоруссию для дестабилизации обстановки. Москва надеется получить информацию, которая поможет разобраться в произошедшем, добавил он.

Источник: Reuters

В Кремле знают о задержании в Белоруссии 33 граждан России, которых Минск считает сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера, и ждут от Минска «исчерпывающей информации». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам представителя Кремля, информации о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, нет.

То, что «какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии» в преддверии выборов президента, — это «инсинуации», считает Песков.

Россия и Белоруссия — это союзное государство, союзники, ближайшие партнеры, об этом не может быть и речи.
Дмитрий Песков
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Песков напомнил о встрече представителей МИД Белоруссии с послом России Дмитрием Мезенцевым. «Рассчитываем, что в результате этого общения и по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло», — отметил он.

На просьбу журналистов прокомментировать данные, что среди задержанных есть граждане Украины, Песков ответил: «Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России». «Мы должны сначала понять, в чем они обвиняются», — добавил пресс-секретарь российского президента.

Журналисты также задали представителю Кремля вопрос, почему в России не преследуют ЧВК Вагнера за участие в боевых действиях в Донбассе. «А что такое ЧВК Вагнера? В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Есть частное охранное предприятие, есть фирмы, а такого понятия, как ЧВК, нет», — сказал он в ответ на это.

При этом Песков пообещал, что Кремль учтет заявление писателя Захара Прилепина, по словам которого среди задержанных есть «два или три бойца», служивших вместе с ним в Донбассе.

«Мы надеемся, что мы получим информацию, которая поможет разобраться», — заключил пресс-секретарь.

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СМИ республики опубликовали видео предположительного задержания 32 «русских» членов ЧВК «Вагнер»

29 июля под Минском были задержаны 32 россиянина, еще один — на юге Белоруссии. По данным КГБ республики, они являются наемниками ЧВК Вагнера. Агентство БелТА обнародовало список имен и даты рождения задержанных. По меньшей мере девять из них фигурируют в черном списке украинского портала «Миротворец» как участники военного конфликта в Донбассе на стороне ополченцев.

По данным украинского МИДа, часть задержанных имеют украинское гражданство. В Службе безопасности Украины заявили, что будут требовать их экстрадиции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал экстренное совещание с членами Совета безопасности республики и поручил обратиться к российским властям за разъяснениями. Утром 30 июля в Совбезе сообщили, что в отношении задержанных завели дело о подготовке теракта и они начали давать показания. Всего, как считают власти республики, в страну прибыли около 200 «боевиков», правоохранительные органы ведут их поиски.

Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова

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