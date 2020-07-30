13:54 (мск), источник: РБК
Кремль впервые отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Песков назвал инсинуациями сообщения о том, что Россия могла направлять
В Кремле знают о задержании в Белоруссии 33 граждан России, которых Минск считает сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера, и ждут от Минска «исчерпывающей информации». Об этом журналистам заявил
По словам представителя Кремля, информации о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, нет.
То, что «какие-то организации из России посылают, дескать,
Россия и Белоруссия — это союзное государство, союзники, ближайшие партнеры, об этом не может быть и речи.
Песков напомнил о встрече представителей МИД Белоруссии с послом России Дмитрием Мезенцевым. «Рассчитываем, что в результате этого общения и по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло», — отметил он.
На просьбу журналистов прокомментировать данные, что среди задержанных есть граждане Украины, Песков ответил: «Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России». «Мы должны сначала понять, в чем они обвиняются», — добавил
Журналисты также задали представителю Кремля вопрос, почему в России не преследуют ЧВК Вагнера за участие в боевых действиях в Донбассе. «А что такое ЧВК Вагнера? В России
«Мы надеемся, что мы получим информацию, которая поможет разобраться», — заключил
29 июля под Минском были задержаны 32 россиянина, еще один — на юге Белоруссии. По данным КГБ республики, они являются наемниками ЧВК Вагнера. Агентство БелТА обнародовало список имен и даты рождения задержанных. По меньшей мере девять из них фигурируют в черном списке украинского портала «Миротворец» как участники военного конфликта в Донбассе на стороне ополченцев.
По данным украинского МИДа, часть задержанных имеют украинское гражданство. В Службе безопасности Украины заявили, что будут требовать их экстрадиции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал экстренное совещание с членами Совета безопасности республики и поручил обратиться к российским властям за разъяснениями. Утром 30 июля в Совбезе сообщили, что в отношении задержанных завели дело о подготовке теракта и они начали давать показания. Всего, как считают власти республики, в страну прибыли около 200 «боевиков», правоохранительные органы ведут их поиски.
Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова