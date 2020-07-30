14:46 (мск), источник: Коммерсантъ
Депутаты Лебедев и Щапов отрицают виды на жительство за рубежом
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов опроверг наличие вида на жительство (ВНЖ) в Испании, а
Поводом стало обращение члена фракции КПРФ в Госдуме Дениса Парфенова к администрации президента с просьбой проверить сообщения СМИ об иностранном гражданстве у некоторых депутатов. В запросе фигурируют 14 фамилий, среди которых Щапов и Лебедев.
Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по противодействию коррупции, а также комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или ВНЖ у ряда депутатов.
Михаил Щапов рассказал «РИА Новости», что, когда в отношении него распространились такие слухи, он направил через МИД России запрос правительству Испании. Согласно ответу МИДа, который есть в распоряжении агентства, «гражданин Российской Федерации М. В. Щапов не имеет вида на жительство на территории Испании и не подавал документы на приобретение испанского гражданства».
Игорь Лебедев заявил, что намерен обратиться в думскую комиссию по этике и правоохранительные органы в связи с распространением в отношении него клеветы Парфеновым. «Пусть как минимум лишат его на месяц слова», — сказал Лебедева.