16:24 (мск), источник: Известия
Трамп допустил перенос выборов президента США
Выборы президента США можно отложить, чтобы избежать голосования по почте
По мнению республиканца, голосование по почте может дать «самые неточные результаты». Он задал вопрос подписчикам, возможно ли перенести дату голосования, пока избиратели не смогут «правильно и безопасно проголосовать».
Как продолжил глава Белого дома, представители Демократической партии говорят об иностранном влиянии на выборы, но знают при этом, что именно голосование по почте остается легким способом для этого.
В настоящее время бывший
Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.
По информации Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах зафиксировано около 4,3 млн случаев нового коронавируса, умерли свыше 148,3 тыс. человек.