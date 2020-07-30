Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 500 дронов устроили световое представление В небо поднялись 500 беспилотных летательных аппаратов
Фоторепортажи
12Выбран лучший снимок картошки
1240 лет назад прошли похороны Владимира Высоцкого
16:24 (мск), источник: Известия

Трамп допустил перенос выборов президента США

Выборы президента США можно отложить, чтобы избежать голосования по почте из-за коронавируса. Об этом в четверг, 30 июля, заявил на своей странице в Twitter американский лидер Дональд Трамп.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:35 MSK, 30.07
Инфицировано834 499+5 509
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
17.0730.07
Скончалось13 802+129
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
17.0730.07
Выздоровело629 655+9 322
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
17.0730.07
Инфицировано17 057 700+292 378
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
17.0730.07
Скончалось667 744+6 863
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
17.0730.07
Выздоровело9 986 005+213 566
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
17.0730.07
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

По мнению республиканца, голосование по почте может дать «самые неточные результаты». Он задал вопрос подписчикам, возможно ли перенести дату голосования, пока избиратели не смогут «правильно и безопасно проголосовать».

«При общем голосовании по почте в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет огромным позором для США. Отложить выборы, чтобы люди смогли проголосовать правильно и безопасно?»

Как продолжил глава Белого дома, представители Демократической партии говорят об иностранном влиянии на выборы, но знают при этом, что именно голосование по почте остается легким способом для этого.

В настоящее время бывший вице-президент США Джозеф Байден опережает по опросам избирателей действующего главу государства Дональда Трампа в трех стратегически важных для действующего лидера штатах.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах зафиксировано около 4,3 млн случаев нового коронавируса, умерли свыше 148,3 тыс. человек.

Следите за развитием темы Выборы президента США
 Открытие лета: санатории Подмосковья ожидает провальный сезон
Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы
Кремль впервые отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
ФСИН назвала самую популярную книгу в колониях
Что изменится в жизни россиян с первого августа
Выбраны лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
Возбуждено уголовное дело против президента ФИФА
Путин: экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском замалчивали
Здоровье
35-летняя женщина едва не погибла из-за невылеченного зуба Британка Ребекка Далтон едва не умерла, не долечив зуб мудрости.
Hi-Tech
Чем опасен микрофон в вашем смартфоне Злоумышленники могут получить любую информацию о пользователе
Авто
Как Ниссан судился с Nissan и выиграл, но потерял все История о «маленьком человеке», который пошел против большой компании
Кино
Ведущая шоу на «России 1» уволилась ради переезда в Италию Елена Ландер оставляет работу на ТВ и готовится покинуть страну
Новости партнеров
В августе государство порадует россиян еще двумя выплатами
Государственная помощь в августе: будут еще две выплаты
Мусульмане хоронят покойников в день смерти. Тому есть важная причина
Землю ждёт катастрофа: раскол континента и появление нового океана
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
"Пуговка" спустя 13 лет (фото)
Не забыли эту актрису? А вот какая она сегодня
Помните Александру? Смотри, что с ней стало: фото
Леди
Старшая дочь Валерия Меладзе показала нового бойфренда У Инги, судя по всему, новый роман.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь