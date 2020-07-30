Посол РФ: задержанные в Белоруссии россияне — это опоздавшие на самолет чоповцы

«Россияне, прибывшие в санаторий “Белорусочка” под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну», — сказал посол.
Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси.
Дмитрий Мезенцевпосол России в Минске
Российский дипломат добавил, что основанием для приезда россиян явился контракт «с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована в Белоруссии». Каждый из приехавших россиян, по его словам, имел с этой компанией заключенный трудовой договор.
«По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом, отнюдь не в Беларуси», — уточнил он.
Мезенцев заявил, что обвинения в попытке вмешательства россиян во внутренние дела Белоруссии не имеют под собой никаких оснований. Он уточнил, что «ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, “неготовность” поднять “добрую чарку” за друзей в период пребывания в любом санатории Беларуси не видятся основанием для столь пристального внимания СМИ, как и основой для действий правоохранительных органов без убедительных и веских на то оснований».
На встрече с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем российский посол попросил в ближайшее время обеспечить доступ сотрудников консульства к задержанным.