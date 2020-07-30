Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 500 дронов устроили световое представление В небо поднялись 500 беспилотных летательных аппаратов
Фоторепортажи
20Лучшие снимки iPhone Photography Award 2020 года
1240 лет назад прошли похороны Владимира Высоцкого
18:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол РФ: задержанные в Белоруссии россияне — это опоздавшие на самолет чоповцы

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев прокомментировал задержание 33 россиян в Белоруссии. По его словам, задержанные, которые могут быть сотрудниками частного охранного предприятия, были в Белоруссии транзитом. Ранее Минск обвинил задержанных в подготовке массовых беспорядков в стране.

Источник: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Россияне, прибывшие в санаторий “Белорусочка” под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну», — сказал посол.

Видео
Задержание более 30 россиян в Белоруссии назвали планом Лукашенко
Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси.
Дмитрий Мезенцев
посол России в Минске

Российский дипломат добавил, что основанием для приезда россиян явился контракт «с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована в Белоруссии». Каждый из приехавших россиян, по его словам, имел с этой компанией заключенный трудовой договор.

Читайте также
Кремль впервые отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

«По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом, отнюдь не в Беларуси», — уточнил он.

Мезенцев заявил, что обвинения в попытке вмешательства россиян во внутренние дела Белоруссии не имеют под собой никаких оснований. Он уточнил, что «ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, “неготовность” поднять “добрую чарку” за друзей в период пребывания в любом санатории Беларуси не видятся основанием для столь пристального внимания СМИ, как и основой для действий правоохранительных органов без убедительных и веских на то оснований».

На встрече с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем российский посол попросил в ближайшее время обеспечить доступ сотрудников консульства к задержанным.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Что известно о 33 задержанных в Белоруссии россиянах
Популярного рэпера расчленила жена: подробности
ЕС вновь не разрешил въезд из России
Что изменится в жизни россиян с первого августа
ФСИН назвала самую популярную книгу в колониях
Выбраны лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
Роналду приобрел яхту за 6 млн евро: фото
Семак близок к уходу из «Зенита» из-за конфликта с гендиректором
Gnezdo.ru
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Узнаете Веру? Сегодня ее не узнать (фото)
Hi-Tech
NASA запустило на Марс новый планетоход «Персеверанс» Он будет искать следы жизни на Красной планете
Горячие темы на Авто
Считаю, что идиотов, кто не хочет создавать полноценную семью и жениться, нужно кастрировать! 205
Про уважение к мужчинам и к женщинам 160
Очередная цветная революция? 155
Мне очень нравятся люди 94
Кино
Ведущая шоу на «России 1» уволилась ради переезда в Италию Елена Ландер оставляет работу на ТВ и готовится покинуть страну
Новости партнеров
Государственная помощь в августе: будут еще две выплаты
Человек, который стоил целой армии: вся правда о жизни Махмута Гареева
Землю ждёт катастрофа: раскол континента и появление нового океана
Космонавт: фото и видео оказались лишь бледным подобием того, что я увидел
Популярные темы на «Детях»
Нравственная дилемма 614
Невероятные приключения Фроши в Уфе. Встреча сестер и немного интриги. 445
Как решиться усыпить собаку? 354
Имя для дочки 154
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь