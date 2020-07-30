19:56 (мск), источник: РБК
Евросоюз ввел санкции против россиян за кибератаки
Под санкции Евросоюза попали четыре россиянина, которых подозревают в попытках взломать сеть
Совет Евросоюза ввел санкции против четырех россиян, подозреваемых в причастности к кибератакам, направленным против интересов ЕС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном журнале ЕС.
Под ограничения попали Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Также Евросоюз наложил санкции на Главный центр специальных технологий (ГЦСТ) Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ), следует из документа.
Их подозревают в причастности к кибератакам с использованием вирусов WannaCry и NotPetya, которые были направлены на «подрыв целостности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В частности, четверо россиян, которые названы в публикации сотрудниками ГРУ, пытались взломать сеть
ГЦСТ подозревают в сотрудничестве с группой хакеров Sandworm Team, «которая стоит за атакой на украинскую энергосистему», также осуществленную с помощью вируса NotPetya.
Хакеров Sandworm Team власти США и американские эксперты обвиняют в работе на российские спецслужбы и причастности к серии масштабных кибератак на правительственные ресурсы по всему миру.
По данным исследовательского портала Trackingterrorism, группировка проводила атаки минимум с 2015 года, когда было совершено нападение на энергосистемы на Украине. Sandworm Team также связывали с атаками на киберинфраструктуру республики в 2016 году. Характерные признаки работы группы были отмечены и во время распространения вируса NotPetya в 2017 году, который нарушил работу компьютеров по всему миру, в том числе и в России.
В октябре 2019 года Госдеп США официально обвинил Sandworm в кибератаке на Грузию, нарушившей работу нескольких тысяч правительственных и частных сайтов и прервавшей трансляция двух телеканалов.
По данным властей ЕС, они могли быть причастны к кибератакам китайской группы хакеров APT 10 и к кампании Operation Cloud Hopper по шпионажу и сбору закрытой информации.