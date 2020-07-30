Трамп не сможет самостоятельно перенести президентские выборы

Согласно американскому закону от 1845 года о «едином времени проведения выборов президент и вице-президента», голосование проходит «во вторник после первого понедельника в ноябре».
Чтобы отложить президентские выборы, необходимо одобрение обеих палат конгресса США. Для переноса требуется большинство и в палате представителей, и в сенате.
Ранее Трамп высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года в стране с целью не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.
В середине мая советник президента США Джаред Кушнер в интервью журналу Time не стал давать гарантий того, что следующие президентские выборы в Штатах на фоне пандемии коронавируса смогут пройти в намеченный срок — 3 ноября 2020 года.