Опрос: 70% американцев поддерживают идею голосования по почте

21:01 (мск), источник: ТАСС
Не менее 70% респондентов высказались в поддержку способа голосования на выборах по почте. Эту идею поддерживают 88% сторонников Демократической партии, 50% сторонников Республиканской партии и 71% сторонников независимых кандидатов в президенты страны.
78% опрошенных заявили, что в той или иной степени обеспокоены возможностью фальсификации итогов голосования в США. 33% испытывают крайнюю тревогу по этому поводу, 21% — большую тревогу, 24% — небольшую тревогу. 22% респондентов вообще не тревожатся на этот счет.
В опросе, который проводился в режиме онлайн
Возможность очного голосования в стране сталкивается с проблемой широкого распространения коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 4,4 млн случаев заражения инфекцией, умерли свыше 150,7 тыс. человек.
Во вторник министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр на слушаниях в Конгрессе заявил, что голосование по почте на ноябрьских выборах в США может привести к фальсификации их итогов. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что голосование по почте может привести к самым коррумпированным выборам в истории страны. Он также отказывался заведомо заявлять о том, что признает любой исход предстоящих в ноябре выборов.