МИД России выдвинул требование Минску в связи с задержанием россиян

«Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины. Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам», — говорится в сообщении.
Министерство рассказало, что задержанная группа россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты.
«Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией», — подчеркнули в МИД РФ.
Накануне агентство «БелТА» сообщило, что под Минском в ночь на 29 июля задержаны 32 «боевика» иностранной частной военной компании (ЧВК). Позже оно уточнило, что задержанные граждане является россиянами. Всего задержаны 33 россиянина.
Сегодня стало известно, что задержанные в Минске россияне подозреваются в подготовке теракта.