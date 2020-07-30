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21:09 (мск), источник: RNS

МИД России выдвинул требование Минску в связи с задержанием россиян

МИД России потребовал от Белоруссии незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам, а также прекратить нагнетание негативных эмоций. Заявление опубликовано на сайте российского министерства.

Источник: AP 2020

«Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины. Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам», — говорится в сообщении.

Министерство рассказало, что задержанная группа россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты.

«Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией», — подчеркнули в МИД РФ.

Накануне агентство «БелТА» сообщило, что под Минском в ночь на 29 июля задержаны 32 «боевика» иностранной частной военной компании (ЧВК). Позже оно уточнило, что задержанные граждане является россиянами. Всего задержаны 33 россиянина.

Сегодня стало известно, что задержанные в Минске россияне подозреваются в подготовке теракта.

Посол: задержанные в Белоруссии россияне следовали в третью страну
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21:24 (мск)© Ньюстюб
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