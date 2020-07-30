В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

Как сообщает Tut.by, митинг прошел в парке Дружбы народов в Минске. Люди начали собираться в 16.00, за час до объявленного начала, а расходиться — около 22.00. Перед участникам мероприятия выступили три представителя объединенного предвыборного штаба Тихановской, в том числе она сама.
По данным ТАСС, также выступили близкие находящегося в заключении бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико, которому предъявлены обвинения в отмывании денег.
ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов, отказав Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Допустили до выборов Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз.