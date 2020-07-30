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22:51 (мск), источник: Ведомости

В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске состоялся санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По данным правозащитного центра «Весна», на него пришли около 34 000 человек.

Источник: AFP 2020

Как сообщает Tut.by, митинг прошел в парке Дружбы народов в Минске. Люди начали собираться в 16.00, за час до объявленного начала, а расходиться — около 22.00. Перед участникам мероприятия выступили три представителя объединенного предвыборного штаба Тихановской, в том числе она сама.

По данным ТАСС, также выступили близкие находящегося в заключении бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико, которому предъявлены обвинения в отмывании денег.

ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов, отказав Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Допустили до выборов Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз.

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