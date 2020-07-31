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01:38 (мск), источник: ТАСС

США расширяют санкции против Ирана

Ядерная, ракетная и военные программы Тегерана представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности, указал госсекретарь США Майкл Помпео.

Источник: AFP 2020

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Вашингтон объявил о расширении санкций против Тегерана в целях противодействия ядерной, ракетной и военной программам. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео.

«Сегодня Госдеп выделил 22 наименования материалов, используемых в связи с ядерной, военной и баллистической программами. Те, кто сознательно передает эти материалы Ирану, теперь подпадают под действие санкций», — говорится в заявлении госсекретаря, распространенном пресс-службой Госдепа. В списке оказались наименования металлургической продукции, в том числе сплавы алюминия, несколько видов стали.

«Иранская ядерная, ракетная и военные программы представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности», — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, Помпео напомнил, что «строительная компания Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана — прим. ТАСС) и многие ее дочерние предприятия остаются под действием санкций ООН в связи с тем, что они были напрямую причастны к строительству объекта по обогащению урана в Фордо». «В связи с этим <…> передача определенных материалов, в том числе графита, сырья или полуфабрикатов металлов, в или из Ирана для использования в рамках строительного сектора Ирана остается под санкциями», — добавил госсекретарь США.

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