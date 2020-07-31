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01:35 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что не желает переноса президентских выборов в США

Его слова о выборах были призваны объяснить минусы голосования по почте, пояснил американский лидер.

Источник: AFP 2020

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не желает переноса намеченных на ноябрь всеобщих выборов в стране.

Выступая на брифинге для журналистов в Белом доме, он вновь подверг критике голосование по почте. «Я просто чувствую, что не хочу переноса [выборов]. Я хочу, чтобы выборы были [в ноябре], но я также не хочу ждать три месяца [их результатов], а потом узнать, что все [отправленные по почте] бюллетени пропали, а выборы ничего не значат», — пояснил президент.

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Трамп также заявил, что его запись в Twitter о возможности переноса намеченных на ноябрь всеобщих выборов в США была призвана объяснить минусы голосования по почте.

«Я хотел объяснить людям, но это даже и не требует особого объяснения, <…> что-то, что произойдет в ноябре — это будет бардак», — сказал он в четверг на брифинге для журналистов в Белом доме. По словам Трампа, аналогичная ситуация уже имела место в ходе первичных выборов (праймериз) в этом году. «Десятки тысяч бюллетеней, отправленных по почте, не были учтены во время праймериз в этом году», — зачитал он в качестве примера заголовок статьи газеты The Washington Post. «Это лживые СМИ, но в данном случае это не ложь, это правда», — добавил президент.

По словам американского лидера, результаты из-за голосования по почте могут стать известны лишь через «неделю после 3 ноября, или месяц, или, честно говоря, учитывая все последующие разбирательства и прочее, годы». Такая ситуация, по его мнению, неприемлема. «Или же вообще никто никогда не узнает, кто выиграл выборы», — подчеркнул он.

Трамп при этом отметил, что не имеет ничего против голосования при помощи открепительных талонов.

«Речь не идет о голосовании при помощи открепительных талонов. Это другое», — сказал он. «Я сам голосую по открепительному талону, потому что я не могу быть во Флориде, поскольку я нахожусь в Вашингтоне, в Белом доме», — подчеркнул американский лидер. Трамп ранее поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич в штате Флорида.

Президент США Дональд Трамп в четверг у себя в Twitter предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране. По словам американского лидера, с учетом постоянно критикуемого им голосования по почте выборы в 2020 году могут стать самыми недостоверными и нечестными в истории.

Реальная возможность переноса

Как ранее предупреждали в связи с пандемией американские специалисты и юристы, в реальности сценарий потенциального переноса выборов практически неосуществим. Для этого пришлось бы менять федеральное законодательство, регламентирующее проведение выборов. Согласно принятому в 1845 году Закону о дне президентских выборов, голосование проходит «во вторник после первого понедельника ноября». Поэтому перенос даты выборов потребовал бы одобрения Сенатом и Палатой представителей Конгресса США соответствующего законопроекта и его подписания Трампом. Однако едва ли будет преувеличением сказать, что достижение консенсуса по этому ключевому вопросу между республиканцем Трампом и оппозиционной Демократической партией, которая на этом этапе имеет большинство в Палате представителей, возможно лишь в самом крайнем случае.

С отменой выборов дело еще сложнее. 20-я поправка к Конституции США предусматривает истечение полномочий президента и вице-президента «в полдень 20 января» (через четыре года после вступления в должность). То есть даже в случае отмены выборов Трамп и его вице-президент Майкл Пенс лишились бы полномочий. Как констатируют американские эксперты, все эти нормы фактически невозможно нарушить. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

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