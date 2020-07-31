01:35 (мск), источник: ТАСС
Трамп заявил, что не желает переноса президентских выборов в США
Его слова о выборах были призваны объяснить минусы голосования по почте, пояснил американский лидер.
ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не желает переноса намеченных на ноябрь всеобщих выборов в стране.
Выступая на брифинге для журналистов в Белом доме, он вновь подверг критике голосование по почте. «Я просто чувствую, что не хочу переноса [выборов]. Я хочу, чтобы выборы были [в ноябре], но я также не хочу ждать три месяца [их результатов], а потом узнать, что все [отправленные по почте] бюллетени пропали, а выборы ничего не значат», — пояснил президент.
Трамп также заявил, что его запись в Twitter о возможности переноса намеченных на ноябрь всеобщих выборов в США была призвана объяснить минусы голосования по почте.
«Я хотел объяснить людям, но это даже и не требует особого объяснения, <…>
По словам американского лидера, результаты
«Речь не идет о голосовании при помощи открепительных талонов. Это другое», — сказал он. «Я сам голосую по открепительному талону, потому что я не могу быть во Флориде, поскольку я нахожусь в Вашингтоне, в Белом доме», — подчеркнул американский лидер. Трамп ранее поменял постоянное место жительства с
Президент США Дональд Трамп в четверг у себя в Twitter предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране. По словам американского лидера, с учетом постоянно критикуемого им голосования по почте выборы в 2020 году могут стать самыми недостоверными и нечестными в истории.
Реальная возможность переноса
Как ранее предупреждали в связи с пандемией американские специалисты и юристы, в реальности сценарий потенциального переноса выборов практически неосуществим. Для этого пришлось бы менять федеральное законодательство, регламентирующее проведение выборов. Согласно принятому в 1845 году Закону о дне президентских выборов, голосование проходит «во вторник после первого понедельника ноября». Поэтому перенос даты выборов потребовал бы одобрения Сенатом и Палатой представителей Конгресса США соответствующего законопроекта и его подписания Трампом. Однако едва ли будет преувеличением сказать, что достижение консенсуса по этому ключевому вопросу между республиканцем Трампом и оппозиционной Демократической партией, которая на этом этапе имеет большинство в Палате представителей, возможно лишь в самом крайнем случае.
С отменой выборов дело еще сложнее. 20-я поправка к Конституции США предусматривает истечение полномочий президента и