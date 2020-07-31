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05:52 (мск), источник: ТАСС

В Японии снимут введенный из-за дефицита запрет на перепродажу масок и антисептиков

В Минздраве страны заявили, что запасы масок и дезинфицирующих средств внутри Японии значительно выросли.

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Источник: AFP 2020

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение снять запрет на перепродажу медицинских масок и антисептиков, введенный ранее из-за дефицита, вызванного ситуацией с распространением коронавируса. Об этом в пятницу по итогам заседания кабинета министров сообщил журналистам министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

«Запасы масок и дезинфицирующих средств внутри страны значительно выросли», — пояснил глава японского Минздрава. Ожидается, что запрет будет снят в течение августа.

С 15 марта скупка и перепродажа медицинских защитных масок и антисептиков с целью получения спекулятивной прибыли стала караться в Японии тюремным заключением на срок до года, штрафом на сумму до миллиона иен ($9,8 тыс.) или сочетанием обоих наказаний. Такие меры были введены на основании закона от 1973 года, принятого для предотвращения нехватки товаров массового спроса, которые стали тогда панически скупать на фоне так называемого нефтяного шока, вызвавшего резкий рост цен на бензин и другую продукцию.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, превысило 35,5 тыс. Число летальных исходов составляет 1 020. В последние недели в Японии активизировалась динамика роста числа новых случаев инфицирования с основным очагом распространения заражения в Токио.

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