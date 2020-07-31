Джо Байден — не слишком яркий кандидат. Но после Трампа многим американцам это нравится
Мое первое ощущение от Джо Байдена сводилось к тому, что те его слабости, которые мешали ему в борьбе за получение президентской номинации от демократов, могут в конечном итоге обернуться в его пользу на общенациональных выборах.
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Демократическая партия накренилась влево. Зато прагматичный центризм Байдена дает ему преимущество в глазах избирателей в рабочих касках из «Ржавого пояса» и молодых мам, проводящих дни в «Старбаксах» в колеблющихся предместьях. Они не увидят в нем угрозы.
Неспособность кандидата заводить толпу тоже не обязательно является недостатком.
В конце концов, многим американцам хочется президентства в стиле мягкого убаюкивающего джаза после трамповского хэви-метала.
Байденовское добродушие — ключ ко всему. Его улыбка — почти философия. Политикой часто движут негативные эмоции: не пылкие чувства к своему кандидату, а ненависть к оппоненту. Байдена трудно представить в качестве объекта ненависти.
Он не раскалывает общество так, как Хиллари Клинтон, негативное отношение к которой во многом принесло Трампу его неожиданную победу в 2016 году.
Потом я съездил в Айову и Нью-Гэмпшир и был поражен, видя, как 77-летний кандидат едва удерживает нить своих выступлений. Речи Байдена представляли собой неупорядоченные диалоги с самим собой, полные воспоминаний о каких-то эпизодах и людях из времен его сенаторства и вице-президентства. Нить его рассуждений совершала неожиданные петли и завязывалсь в прихотливые узлы, то и дело обрываясь.
Изрекая расплывчатые банальности вроде нового обретения Америкой ее души, он не растолковывал, что, собственно, имел в виду. Он мог включить свою мегаваттную улыбку, но она выглядела как тусклый фонарь, с трудом пытающийся осветить комнату.
На первых праймериз Байден потерпел поражение | Источник:GETTY IMAGES
За 30 лет, что я пишу об американской политике, Джо Байден, пожалуй, самый невыразительный кандидат в президенты, слабее даже чем Джеб Буш в 2016 году. Бывший губернатор Флориды мог хотя бы построить убедительную фразу, хотя в ее конце никто не хлопал.
После того, как Байден занял четвертое место на кокусе в Айове и пятое в Нью-Гэмпшире, многие из нас решили, что ему пора надеть свои фирменные очки-авиаторы и красиво раствориться в лучах заката.
Взамен он воскрес, подобно библейскому Лазарю, выиграв праймериз в Южной Каролине — с помощью влиятельного чернокожего конгрессмена-демократа Джима Клайберна, обеспечившего ему поддержку афроамериканских избирателей.
Умеренные претенденты Пит Буттиджич и Эми Клобучар вышли из гонки и сплотились вокруг представителя истеблишмента, наилучшим образом способного остановить мятежного Берни Сандерса. Перед лицом угрозы появления в качестве партийного кандидата откровенного социалиста, они разбили стекло на аварийной кнопке и включили сигнал тревоги в надежде, что симпатяга Джо сумеет погасить пожар.
Но, возможно, он выступил удачно именно в тех местах, где его не было. Уроки Айовы и Нью-Гэмпшира гласят, что чем больше избиратели видят Байдена, тем меньше хотят голосовать за него.
«Кандидат-невидимка» закрепил успех и добился выдвижения.
Байден сумел добиться успеха на праймериз благодаря тому, что оставался почти незаметным | Источник:GETTY IMAGES
Настоящим подарком для Байдена оказался карантин в связи с Covid-19. Он провел долгие месяцы в подвале своего дома в штате Делавэр, словно под шапкой-невидимкой. Социальное дистанцирование помогло нейтрализовать омрачившую было его кампанию тему, связанную с его склонностью выражать свои симпатии посредством пугающе вкрадчивых прикосновений к окружающим женщинам.
Что еще важнее, пандемия снизила накал идеологической борьбы внутри Демократической партии.
Байден заключил пакт о ненападении с Берни Сандерсом, избежав слишком больших уступок левым: не обещал всеобщей бесплатной медицины и «Зеленого Нового курса», ушел от поляризующих электорат тем упразднения иммиграционной и таможенной полиции и декриминализации незаконного пересечения границы.
Несомненно, он частично потерял на этом поддержку людей, относящих себя к прогрессивной части политического спектра, особенно среди молодежи, но возместил это ростом симпатий представителей старшего поколения, многие из которых ранее поддерживали Трампа.
Пожилые избиратели не только голосуют активнее, чем любая другая возрастная группа, они также больше всех уязвимы для Covid-19.
Обстоятельства жизни Джо Байдена вызывают сочувствие к нему, особенно в нынешние печальные времена.
Едва выиграв в 1972 году свои первые выборы в сенат, он потерял первую жену Нелию и 13-месячную дочь Наоми, погибших в автокатастрофе. А в 2015 году его сын Бо, выживший в той аварии, скончался от редкой разновидности рака мозга.
Байден способен проявлять эмпатию. Это настраивает его на одну эмоциональную волну со 140 тысячами американских семей, потерявшими в последние месяцы близких из-за пандемии.
Байден с женой Нелией и сыном Хантером в 1972 году | Источник:GETTY IMAGES
После несколько неуклюжего старта президентской кампании коронавирус словно бы снабдил Байдена политическими антителами.
Предвыборная стратегия Байдена — отсиживаться глубоко в бункере. Стратегия Трампа — наносить по сопернику удары с воздуха противобункерными бомбами: обвинениями в старческой немощи, в том, что за его спиной стоят ультралевые, и что он якобы тайно обещал Берни Сандерсу урезать финансирование полиции.
Пока стратегия Байдена, похоже, позволяет ему выдерживать бомбежку. Его кампания фокусируется не на нем, а на взрывном характере президенства Дональда Трампа.
Хозяин Белого дома по обыкновению имеет преимущество перед соперником. С 1980 года лишь одному действующему президенту, Джорджу Бушу-старшему, не удалось переизбраться на второй срок.
С другой стороны, в 1945—1980 годах только Дуайт Эйзенхауэр сумел благополучно провести в Белом доме два полных срока: Джеральда Форда и Джимми Картера не переизбрали, а Линдон Джонсон не стал выдвигаться сам.
Однако похоже, что Дональд Трамп свел свое преимущество на нет неумелыми действиями в ответ на пандемию коронавируса.
Проверенное правило состоит в том, что пребывание в Белом доме в сочетании с сильной экономикой практически гарантирует переизбрание на второй срок. Буш-старший в 1992 году проиграл на фоне рецессии, которая не успела закончиться ко дню выборов.
Но ковид погрузил экономику в самый серьезный кризис со времен Великой депрессии. Те избиратели, которые указывали на их растущие пенсионные накопления как главную причину снова проголосовать за Дональда Трампа, хотя он порой и ведет себя не самым приятным образом, начали оглядываться в поисках нового фаворита. А многие, как указывают данные опросов, уже покинули корабль.
Даже некоторые из состава предполагаемого костяка трамповского электората, белые избиратели без высшего образования, дезертируют из его лагеря. Если в начале года он лидировал в этой демографической группе с перевесом в 31 процентный пункт, то теперь это преимущество сократилось на 10 пунктов.
Опросы показывают также, что неожиданно большое количество белых избирателей не поддерживают позицию президента в отношении расовых протестов, последовавших за гибелью Джорджа Флойда. У них не нашла отклика твердая позиция Трампа в поддержку закона и правопорядка, позаимствованная у Ричарда Никсона, построившего на ней свою победоносную кампанию 1968 года после долгого лета расовых волнений.
Возможно, Трамп недооценил разницу между «прежде» и «сейчас». И Никсон в 1968-м баллотировался не как действующий президент.
Байден с сыном Бо, который скончался в 2015 году | Источник:GETTY IMAGES
Голосование часто представляется выбором между преемственностью и переменами. Достоинство Байдена в том, что он может предложить избирателям то и другое.
Тем 80% американцев, которые, по данным опросов, полагают, что страна движется в неверном направлении, он может обещать корректировку курса. Но он выглядит и как продолжатель, поскольку обещает быть обычным президентом, вернувшимся к нормам, которых республиканцы и демократы придерживались десятки лет. Как некое продолжение цепи, в которой Трамп выглядит как выпавшее звено.
После феноменально ложных предвыборных предсказаний 2016 года аналитики понятным образом с неохотой делают новые прогнозы и не спешат списывать со счетов действующего президента, даже если его отставание в большинстве опросов измеряется двузначными цифрами, как на национальном уровне, так и в некоторых ключевых штатах.
Их осторожность выглядит оправданной. По мере того как Байдену придется чаще выбираться из его подвала, его станут изучать все придирчивее.
Журналистам скоро надоест пережевывать тему «У-Трампа-проблемы». Им захочется впрыснуть в кампанию драматизма и увлекательности, ухватившись за малейшую оплошность и промашку его конкурента.
Не стоит забывать и о превратностях системы коллегии выборщиков, благодаря которым Дональд Трамп может переизбраться на второй срок, даже не получив большинства при общенародном голосовании, как, собственно, и случилось в 2016 году. Нельзя исключить и спорного итога выборов, когда итог определится в судах.
Конечно, было бы неразумно заранее списывать со счетов Дональда Трампа, который пережил больше политических ДТП, чем любой из действующих президентов. Но шрамы от них последние четыре года накапливались, а за время пандемии к ним добавились травмы, которые он нанес себе сам.
Кроме того, часть избирателей, связывавших свои надежды с Трампом, начинает испытываеть усталость его постоянных упражнений в изворотливости: хвастовства, передергиваний и атак на своих оппонентов.
Эта избирательная кампания уже проходит под знаком ковида. И сейчас лишь благодаря слабостям действующего президента его соперник выглядит столь сильным.
Ник Брайант
Би-би-си, Нью-Йорк
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