Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Социально-дистанцированные танцы в масках Есть в Нью-Йорке единственное место, в котором по вечерам зажигательно танцуют
Фоторепортажи
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
20Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ
12:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден усомнился в эффективности вакцины от коронавируса

Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден усомнился в эффективности вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает Fox News.

Коронавирус COVID-19
14:31 (мск)Минздрав дал рекомендации по реабилитации людей после COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:35 MSK, 31.07
Инфицировано839 981+5 482
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
18.0731.07
Скончалось13 963+161
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
18.0731.07
Выздоровело638 410+8 755
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
18.0731.07
Инфицировано17 321 394+266 575
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
18.0731.07
Скончалось673 822+6 115
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
18.0731.07
Выздоровело10 155 026+170 436
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
18.0731.07
Идёт загрузка
Источник: AFP 2020

По его словам, все разработки обязаны быть «прозрачными», чтобы американские эксперты могли следить за процессами. По мнению Байдена, люди постепенно перестают верить тем словам, которые произносит президент Дональд Трамп о новой вакцине.

Читайте также
Билл Гейтс спрогнозировал снижение смертности от коронавируса

Байден также заявил, что не понимает, каким образом всем американским гражданам будут предоставлены разработки. При этом он отметил важность полномасштабного обеспечения населения лекарствами.

По состоянию на 31 июля, всего в мире выявлено 17,2 миллиона зараженных коронавирусом. Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в США — 152 062 человека.

Накануне американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи назвал способы остановить распространение коронавируса. По его мнению, COVID-19 можно победить, если люди научатся постоянно носить маски, соблюдать дистанцию не менее двух метров, а также мыть руки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Волонтеры из США рассказали об испытании вакцины от коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
13:19 (мск)© Ньюстюб
 НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Раскрыты зарплаты ведущих и участников «Дома-2»
В Кремле ожидают освобождения задержанных в Белоруссии россиян
Вдова погибшего пилота подала в суд на «Аэрофлот»
Банки могут начать списывать деньги со «спящих счетов»
Вильфанд рассказал о «красном» августе на территории России
На Курилах поймали гигантского голубого тунца (видео)
Пользователи Сети надели забавные маски, повторяющие их лица
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Здоровье
Женщина сбросила 43 кг и раскрыла свой метод похудения Она подошла к делу профессионально.
Hi-Tech
Названы самые расслабляющие игры на смартфоне Где скоротать несколько спокойных вечеров
Авто
Как выглядят водительские права нового образца в России: фото Госавтоинспеция начала выдачу обновленных удостоверений
Кино
Федор Добронравов снялся в спортивной драме: первые фото В Москве завершилась работа над фильмом «Белый снег»
Новости партнеров
Регионам с пожарами окажут помощь
«ЕР» направит средства, предназначавшиеся для выборов
На самом высоком уровне. За пожарами следят сверху
В августе государство порадует россиян еще двумя выплатами
Дети
Две фотографии из роддома смутили пользователей сети В интернете обсуждают фото из архива
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь