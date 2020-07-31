Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 31 июляОткрытие стадиона в Лужниках, начало массового жилищного строительства в СССР и другие памятные события
Фоторепортажи
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
20Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ
13:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин не общался с Лукашенко по поводу задержанных россиян

Президент России Владимир Путин не контактировал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по поводу задержания 33 россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: AP 2020

По его словам, наши граждане не совершали ничего противозаконного, и в Кремле надеются, что их освободят.

«Контактов двух президентов не было. Они пока не созванивались», — сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос «Ъ FM».

Видео
МИД России прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

По словам Дмитрия Пескова, сейчас МИД и посольство России ведут контакты по поводу инцидента с россиянами. В Кремле при этом обеспокоены тем, что к задержанным до сих пор не предоставили консульский доступ.

В Белоруссии задержанных россиян связывают с «ЧВК Вагнера». Против них возбудили уголовное дело о подготовке к массовым беспорядкам. Российская сторона утверждает, что они являются сотрудниками ЧОПа, и были в этой стране проездом, и у них были билеты в Стамбул.

«Сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане, они приехали проездом в Белоруссию, они должны были улетать в другую страну, транзитом. Их пребывание никак не связано с самой Белоруссией и белорусскими делами», — сказал пресс-секретарь.

У них были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они не совершали, не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Вот это то, что нам известно однозначно.
Дмитрий Песков
Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера
 Провал Европы: такого не бьло 25 лет
Популярного рэпера расчленила жена: подробности
Вдова погибшего пилота подала в суд на «Аэрофлот»
Банки могут начать списывать деньги со «спящих счетов»
Вильфанд рассказал о «красном» августе на территории России
На Курилах поймали гигантского голубого тунца (видео)
Пользователи Сети надели забавные маски, повторяющие их лица
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Здоровье
Женщина сбросила 43 кг и раскрыла свой метод похудения Она подошла к делу профессионально.
Hi-Tech
Названы самые расслабляющие игры на смартфоне Где скоротать несколько спокойных вечеров
Авто
Как выглядят водительские права нового образца в России: фото Госавтоинспеция начала выдачу обновленных удостоверений
Кино
Федор Добронравов снялся в спортивной драме: первые фото В Москве завершилась работа над фильмом «Белый снег»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Не забыли эту актрису? А вот какая она сегодня
Узнаете Веру? Сегодня ее не узнать (фото)
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Насколько хорошо вы разбираетесь в искусстве? Тест
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь