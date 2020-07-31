13:38 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин не общался с Лукашенко по поводу задержанных россиян
Президент России Владимир Путин не контактировал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по поводу задержания 33 россиян, сообщил
По его словам, наши граждане не совершали ничего противозаконного, и в Кремле надеются, что их освободят.
«Контактов двух президентов не было. Они пока не созванивались», — сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос «Ъ FM».
По словам Дмитрия Пескова, сейчас МИД и посольство России ведут контакты по поводу инцидента с россиянами. В Кремле при этом обеспокоены тем, что к задержанным до сих пор не предоставили консульский доступ.
В Белоруссии задержанных россиян связывают с «ЧВК Вагнера». Против них возбудили уголовное дело о подготовке к массовым беспорядкам. Российская сторона утверждает, что они являются сотрудниками ЧОПа, и были в этой стране проездом, и у них были билеты в Стамбул.
«Сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане, они приехали проездом в Белоруссию, они должны были улетать в другую страну, транзитом. Их пребывание никак не связано с самой Белоруссией и белорусскими делами», — сказал
У них были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они не совершали, не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Вот это то, что нам известно однозначно.