Белоруссия передала Украине списки задержанных россиян

По словам Кулебы, список украинской стороне передал глава МИД Белоруссии Владимир Макей. «Разговор был нормальный, в адрес Украины каких-либо обвинений не звучало… и МИД Беларуси обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения данными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — сказал глава МИД Украины журналистам (цитата по УНН). Пока неизвестно, сколько в списке украинцев.
Кулеба подчеркнул, что «Украина всегда поддерживала» Белоруссию и «всегда была надежным соседом».
По его словам, теперь на Украине будут выяснять, кто из списка принимал участие в боевых действиях «на стороне оккупационных сил, незаконных вооруженных формирований».
Напомним, в Белоруссии задержали 33 россиян. Их обвинили в подготовке массовых беспорядков. Некоторые российские паспорта выданы в 2019 и 2020 годах — после указа президента РФ об упрощенном получении гражданства для жителей Донбасса. Украина заявила, что будет добиваться экстрадиции на свою территорию некоторых из задержанных. Кремль не признает их украинского гражданства. МИД России утверждает, что задержанные следовали транзитом через Минск в Стамбул.