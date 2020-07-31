15:20 (мск), источник: РИА Новости
Путин подписал закон о многодневном голосовании
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Соответствующий документ опубликован на
Ранее нововведение приняли в Госдуме и Совфеде. Теперь формат многодневного голосования в РФ будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах, может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.
При этом формат голосования вне зданий избирательных комиссий — на придомовых территориях — сохранится при многодневных выборах.
Кроме того, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям организовывать не будут в случае проведения выборов или референдума в РФ в течение нескольких дней.
Также регулируется порядок отзыва члена комиссии: он осуществляется по строго определенной процедуре — политическая партия вносит в руководящий орган, который назначил члена комиссии, мотивированное представление об отзыве, а также предложение по кандидатуре нового члена комиссии. Если предложения по новой кандидатуре нет, вопрос об отзыве члена комиссии рассматриваться не будет.