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19:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Киев попросит Минск выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян

Генеральная прокуратура Украины подозревает 28 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, в терроризме как участников конфликта в Донбассе.

Источник: AP 2020

Ведомство намерено просить Белоруссию об их выдаче. В Киеве утверждают, что девятеро из них — граждане Украины. Ранее в Кремле заявили, что считает всех задержанных россиянами, даже если у них есть украинские паспорта.

«28 лицам, из которых девять граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258−3 УК Украины)», — заявили в офисе генерального прокурора (цитата по «Интерфаксу»).

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Напомним, 33 гражданина России были задержаны в Белоруссии 29 июля. КГБ утверждает, что они бойцы «ЧВК Вагнера». Правоохранительные органы Белоруссии также сообщили, что на территории страны находятся еще 170 российских наемников, сейчас идет их поиск. В Кремле информацию о том, что из России в Белоруссию могли направлять кого-то для дестабилизации ситуации, назвали инсинуациями. Против россиян возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков.

В Минске ранее продемонстрировали, что намерены расследовать инцидент совместно с Киевом. Для этого в МИД Белоруссии вместе с российским послом Дмитрием Мезенцевым пригласили временного поверенного в делах Украины Петра Врублевского.

В Службе безопасности Украины надеются добиться экстрадиции задержанных, участвовавших в конфликте на юго-востоке страны на стороне непризнанных ДНР и ЛНР.

«Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос о реакции российской стороны в случае возможной экстрадиции задержанных на Украину.

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