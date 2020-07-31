19:41 (мск), источник: Коммерсантъ
Киев попросит Минск выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян
Генеральная прокуратура Украины подозревает 28 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, в терроризме как участников конфликта в Донбассе.
Ведомство намерено просить Белоруссию об их выдаче. В Киеве утверждают, что девятеро из них — граждане Украины. Ранее в Кремле заявили, что считает всех задержанных россиянами, даже если у них есть украинские паспорта.
«28 лицам, из которых девять граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258−3 УК Украины)», — заявили в офисе генерального прокурора (цитата по «Интерфаксу»).
Напомним, 33 гражданина России были задержаны в Белоруссии 29 июля. КГБ утверждает, что они бойцы «ЧВК Вагнера». Правоохранительные органы Белоруссии также сообщили, что на территории страны находятся еще 170 российских наемников, сейчас идет их поиск. В Кремле информацию о том, что из России в Белоруссию могли направлять
В Минске ранее продемонстрировали, что намерены расследовать инцидент совместно с Киевом. Для этого в МИД Белоруссии вместе с российским послом Дмитрием Мезенцевым пригласили временного поверенного в делах Украины Петра Врублевского.
В Службе безопасности Украины надеются добиться экстрадиции задержанных, участвовавших в конфликте на
«Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России», — заявил