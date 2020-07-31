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21:15 (мск), источник: ТАСС

В Белоруссии заявили, что задержанные россияне не собирались лететь из Минска в Стамбул

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Задержанные в Белоруссии граждане России не собирались лететь в Стамбул, несмотря на наличие авиабилетов. Об этом сообщил руководитель следственной группы Александр Агафонов в пятницу в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Источник: РИА "Новости"

«Очевидным является, что при организованной подготовке совершения преступления злоумышленники готовили себе алиби. Подобная ситуация имела место с задержанием 33 граждан Российской Федерации, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул. Однако, как выяснилось следствием, лететь туда они не намеревались», — сказал представитель Следственного комитета.

Агафонов сообщил, что задержанные в Белоруссии граждане России допрошены следователями с участием защиты.

«Все задержанные допрошены с участием защиты. Их показания не последовательны и противоречивы. 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовали в Турецкую Республику, двое — на Кубу, один — в Сирию, один вообще не знал, куда летит, трое от дачи показаний отказались», — сказал представитель Следственного комитета.

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