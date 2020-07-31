Во Франции сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом

«Мы наблюдаем в настоящее время ускорение роста числа новых выявленных случаев, новых кластеров распространения заболевания, что вызывает опасение. Все это указывает на то, что распространение усиливается», — сказала эпидемиолог ведомства Сибилла
Накануне в Главном управлении здравоохранения Франции объявили, что суточный прирост новых случаев коронавируса растет и уже несколько дней превышает 1 тыс.
Несмотря на ухудшение ситуации,
Согласно данным портала Worldometers, с начала вспышки COVID-19 во Франции зарегистрировали 186 тыс. случаев заболевания, около 30 тыс. заразившихся скончались.