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23:05 (мск), источник: Интерфакс

Во Франции сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — Распространение коронавируса во Франции набирает обороты, заявили в пятницу в Агентстве общественного здравоохранения этой страны.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:35 MSK, 31.07
Инфицировано839 981+5 482
18.07
6234
19.07
6109
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Скончалось13 963+161
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Выздоровело638 410+8 755
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Инфицировано17 406 644+276 349
18.07
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19.07
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Скончалось675 213+6 053
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Выздоровело10 186 605+182 694
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Источник: AFP 2020

«Мы наблюдаем в настоящее время ускорение роста числа новых выявленных случаев, новых кластеров распространения заболевания, что вызывает опасение. Все это указывает на то, что распространение усиливается», — сказала эпидемиолог ведомства Сибилла Бернар-Стоеклен.

Накануне в Главном управлении здравоохранения Франции объявили, что суточный прирост новых случаев коронавируса растет и уже несколько дней превышает 1 тыс.

Несмотря на ухудшение ситуации, премьер-министр Франции Жан Кастекс ранее в июле заявил, что французские власти не пойдут на повторное введение режима изоляции сразу по всей стране.

Согласно данным портала Worldometers, с начала вспышки COVID-19 во Франции зарегистрировали 186 тыс. случаев заболевания, около 30 тыс. заразившихся скончались.

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