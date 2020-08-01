01:06 (мск), источник: Известия
Трамп нашел виновного в увеличении числа безработных в США
Президент США Дональд Трамп объявил Китай виновником безработицы в стране. Об этом в пятницу, 31 июля, он написал на своей странице в Twitter.
По словам главы Белого дома, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер заблокировали выплаты по безработице и, как отмечает Трамп, это «ужасно», особенно при том, что «они полностью осознают, что это не вина работников, что они безработные, это вина Китая!».
Председатель Федеральной резервной системы США (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл 29 июля заявил, что в марте и апреле в результате жестких ограничительных мер по борьбе с коронавирусом 22 млн американцев потеряли работу, около трети из них с мая смогли найти новую. По словам главы ФРС, уровень безработицы в США составляет 11,1%, что намного выше, чем до вспышки инфекции, и во время мирового финансового кризиса 2008 года.
Входе акции протеста против расизма и социального неравенства под девизом «Забастовка ради жизни темнокожих» (Strike for Black Lives), которая прошла 20 июля в
Трамп ранее неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. Так 1 июля президент США заявил, что распространение коронавируса в мире является причиной его растущей злости в отношении Китая.