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02:47 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

На Юлию Галямину поднялось давление

В пятницу вечером муниципальный депутат Москвы Юлия Галямина была доставлена в СКР на допрос. В отношении оппозиционного политика возбуждено уголовное по ст. 212.1 УК РФ, так называемой дадинской статье, которая предусматривает в том числе лишение свободы за неоднократное (свыше трех раз) нарушение правил митинга, пикета или демонстрации. Госпожа Галямина назвала это «политическим давлением». Правозащитники считают, что о декриминализации «дадинской» статьи, дискуссия вокруг которой идет несколько лет, теперь стоит забыть.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Уголовное дело по ст. 212.1 УК РФ (неоднократные нарушения порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) Юлия Галямина, муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы, в социальных сетях назвала «политическим давлением», после чего связь с ней пропала. Пресс-секретарь депутата Николай Касьян пояснил «Ъ», что ее увезли на допрос после обыска на даче, где следователи изъяли компьютер и телефоны Юлии Галяминой и ее супруга. «Никто не пояснял, что именно ищут, вероятно потому, что в рамках ст. 212.1 УК можно искать только плакаты для пикетов, очевидно, что обыск — часть кампании по оказанию морального давления», — считает Николай Касьян.

Согласно позиции СКР, Юлия Галямина совершила «умышленные» действия, «направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства».

Речь идет о привлечении депутата к административной ответственности в период с июля 2019 года по июль 2020-го: последний раз суд оштрафовал ее на 200 тыс. руб. за пикет в поддержку журналиста Ильи Азара у здания МВД на Петровке (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) 15 июля. В тот день Юлия Галямина и активисты кампании «Нет!» собирали в центре Москвы подписи в поддержку отмены результатов голосования по поправкам к Конституции. Тогда же у нее дома, в офисах координаторов общественной организации «Открытая Россия» и в редакции «МБХ-Медиа» прошли обыски по так называемому большому делу ЮКОСа. Также госпожу Галямину неоднократно задерживали на прошлогодних акциях протеста в поддержку недопущенных к участию в выборах в Мосгордуму кандидатов: она была одной из них и выступала в качестве лидера протестов.

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Напомним, ст. 212.1 УК РФ действует в РФ с 2014 года и получила название «дадинская» по фамилии первого осужденного Ильдара Дадина. Он был оправдан и реабилитирован в 2017 году. Уголовная санкция, отметим, согласно ст. 212.1 УК РФ, может наступить после трех или более нарушений за год административного законодательства в части митингов, пикетов или демонстраций. Статья предусматривает «штраф в размере от 600 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок».

Всего за историю существования ст. 212.1 УК РФ возбуждено пять уголовных дел, не считая случая Юлии Галяминой. Самое резонансное — приговор программисту Константину Котову, вынесенный в 2019 году. За четыре одиночных пикета его приговорили к четырем годам колонии, но в апреле 2020 года Мосгорсуд снизил срок до полутора лет колонии, отказавшись оправдать господина Котова.

ЕСПЧ до сих пор не коммуницировал жалобы на преследование по «дадинской» статье, рассказал «Ъ» руководитель правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов: «После того как в 2017 году Ильдар Дадин был освобожден, ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб россиян Владимира Ионова и Константина Котова на преследование по ст. 212.1 УК. “Дадинская” статья при этом продолжает нарушать принцип невозможности привлекать гражданина дважды за одно и то же деяние».

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По мнению правозащитника Льва Пономарева, кампания в поддержку Константина Котова не дала должного эффекта, так как «Котова не оправдали, продемонстрировав нежелание исполнять закон» и «возбудили дело в отношении Галяминой»: «Есть все основания для борьбы с этой статьей, так как она антиконституционна».

«Дадинская» статья многократно подвергалась критике: в Госдуму с декабря 2019-го по июль 2020 года внесены минимум четыре инициативы о ее декриминализации. Глава СПЧ Валерий Фадеев в интервью «Ъ» заявлял о недопустимости тюремного заключения для нарушителей правил пикетирования или митинга. «Нет никаких оснований полагать, что в России откажутся от “дадинской” статьи в УК, — считает Алексей Глухов.— Она отличный инструмент давления на активистов, неоднократно нарушающих, по мнению властей, КоАП. И здесь нужно понимать, что “кандидатов” на “дадинскую” статью в России очень много, особенно после разгона одиночных пикетов в Москве или вспыхнувших протестов в Хабаровске».

Отметим, в пятницу в поддержку Юлии Галяминой выступила Ассоциация независимых депутатов Москвы (АНД). Многие члены АНД в 2019 и 2020 годах также привлекались к административной ответственности за проведение одиночных пикетов. «Мы требуем отмены “дадинской” статьи и немедленного прекращения уголовного преследования Юлии Галяминой, — говорится в заявлении АНД.— Это дело политически мотивировано». Заявление АНД на момент публикации текста подписали 72 человека.

Мария Старикова

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