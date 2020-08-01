Трамп опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

Основным источником доходов Трампа, согласно предоставленным данным, являются его резиденция Мар-а-Лаго в штате Флорида, курорт Trump National Doral Miami и отель в Вашингтоне Trump International Hotel.
По подсчетам телеканала CNN, Трамп в 2019 году заработал не менее $446 млн. В частности, резиденция Мар-а-Лаго, используемая для встреч на высшем уровне, принесла американскому лидеру $21,4 млн в 2019 году против $22,7 млн в 2018-м.
Курорт в Майами, где президент собирался провести встречу лидеров стран G7, принес ему заработок в размере $77,2 млн в прошлом году против $75,9 млн годом ранее. Доходы от отеля, расположенного неподалеку от Белого дома в американской столице, по итогам 2019 года составили $40,5 млн. Годом ранее эта цифра была немного больше — $40,8 млн.
Хозяин Белого дома получает также $78 тыс. от Гильдии киноактеров США, еще от $100 тыс. до $1 млн доходов от своей книги «Искусство заключать сделки». Кроме того, ему продолжает приносить доход реалити-шоу «Ученик», в котором Трамп оценивал соискателей, а неподходящих кандидатов выгонял фразой «Вы уволены!».
Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые посты в принадлежащей ему компании Trump Organization, чтобы передать их под управление сыновей Дональда и Эрика. Последний, комментируя сведения о доходах отца за 2019 год, сказал, что прошлый год был фантастическим для США и одним из лучших для Trump Organization.
«В целом, наши основные направления коммерческой деятельности значительно выросли по сравнению с прошлым годом. У нас замечательная компания, и я очень горжусь тем, чего мы достигли в 2019 году», — цитирует Эрика Трампа CNN.