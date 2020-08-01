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12:15 (мск), источник: Интерфакс

Источник заявил об отсутствии планов запустить сразу все полеты из РФ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Россия будет возобновлять международное авиасообщение постепенно, речи о полном снятии ограничений в августе нет, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в субботу.

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Источник: Reuters

«Речь об одновременном возобновлении полетов по всем направлениям не идет. Авиасообщение будет восстанавливаться постепенно, исходя из принципов эпидемиологической безопасности и только на основе взаимности», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

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Между тем источник в одной из крупнейших авиакомпаний заявил, что никаких распоряжений о подготовке к возобновлению полетов по всем направлениям не поступало.

«От авиавластей не поступали телеграммы о снятии всех ограничений. На уровне обсуждений пока изучаются отдельные направления, где ситуация с коронавирусом стабилизировалась и при этом там не против принять россиян. Но пока решений там нет», — сказал источник.

Ранее некоторые СМИ сообщили о якобы восстановлении международного авиасообщения РФ по всем направлениям с 11 августа.

Между тем накануне ЕС продлил до середины августа запрет на въезд для иностранцев из большинства государств, в том числе РФ.

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