Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 1 августаДень тыла вооруженных сил Российской Федерации, "Русское" солнечное затмение, открытие кислорода и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
20Независимый вид: почему борцы за свободу оказались в пустыне
20Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ
13:05 (мск), источник: ТАСС

Консул: позиция Минска о сговоре граждан РФ с Тихановским и Статкевичем надумана

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Утверждения властей Белоруссии о сговоре задержанных россиян с ранее арестованными белорусским оппозиционером Николаем Статкевичем и блогером Сергеем Тихановским надуманы и недействительны. Об этом заявил в субботу консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире телеканала «Россия-24».

Он сообщил, что состоялась встреча российских дипломатов с задержанными россиянами.

Видео
Посольство получило разрешение на посещение задержанных в Белоруссии россиян

«Мы можем предъявить копию постановления о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Такой документ был предъявлен каждому из наших российских граждан, в соответствии с которым явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей. В частности, хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией», — сказал он.

Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан России, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. Согласно последним данным, их подозревают в подготовке массовых беспорядков. Такие же обвинения предъявлены белорусским следствием оппозиционеру Николаю Статкевичу и блогеру Сергею Тихановскому.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера
 Ни у одного другого надводного корабля нет столько оружия на борту
Что за коронавирус "нового типа" нашли во Вьетнаме? Пора бежать за гречкой?
Завершены испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи
Названа вероятная причина смерти семьи на алтайской турбазе
Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа
«Деньги решают все». Боярский о переходе Кокорина в «Спартак»
Взявший в заложники полицейского житель Полтавы ликвидирован
Горную «мозаику» в Австралии показали из космоса (фото)
Gnezdo.ru
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Hi-Tech
Новый «ультракитаец» полностью раскрыт. Подробности Девайс должны представить уже через две недели
Авто
Как выглядят водительские права нового образца в России: фото Госавтоинспеция начала выдачу обновленных удостоверений
Кино
Мороз сменила имидж ради новой роли: первые фото в образе Актриса снимается в многосерийной психологической драме «Медиатор»
Новости партнеров
Государственная помощь в августе: будут еще две выплаты
Единственное преступление, за которое женщина в колонии становится изгоем
Землю ждёт катастрофа: раскол континента и появление нового океана
Эту катастрофу скрывала власть СССР: она была хуже Чернобыля
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Насколько хорошо вы разбираетесь в искусстве? Тест
Помните Александру? Смотри, что с ней стало: фото
Страна содрогнулась: решение Мишустина по пенсиям
Новости партнеров
Какие две республики кормили в СССР всех остальных? Наглядная таблица
Паспорта у бойцов ЧВК, задержанных Лукашенко, российские, а деньги ...
Перестройку придумал не Горбачев. Вы даже не представляете, кто
Такого интервью Джигурды еще не было! Подстава Ефремова и конец Сол...
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь