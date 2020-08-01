14:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Минэкономики отрицает обсуждение нового налога
Возможность введения в России
«Данное предложение поступило от гражданина, и в рамках формальной процедуры должно быть учтено в проекте плана. Опубликованная версия проекта плана является первой редакцией и будет пересмотрена в дальнейшем», — заявили в Минэкономики.
Все предложения, включенные в план, являются позицией заявителей и не являются официальной позицией министерства, сообщили там.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках мер по борьбе с последствиями пандемии анонсировал два новых налога. Один (13%) будут взимать с дохода от депозитов и операций с ценными бумагами, другой (15%) — с дивидендов, переводимых в офшоры.