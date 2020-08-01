Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 500 дронов устроили световое представление В небо поднялись 500 беспилотных летательных аппаратов
Фоторепортажи
20Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ
8Празднование Курбан-байрама в Москве
14:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Минэкономики отрицает обсуждение нового налога

Возможность введения в России каких-либо новых налогов в настоящее время не обсуждается, сообщили в Минэкономики. Ранее на сайте нормативных и правовых актов появился документ, подготовленный министерством, в котором содержится предложение ввести единый оборотный налог в размере 6,2% от выручки взамен четырех основных налогов.

Источник: Reuters

«Данное предложение поступило от гражданина, и в рамках формальной процедуры должно быть учтено в проекте плана. Опубликованная версия проекта плана является первой редакцией и будет пересмотрена в дальнейшем», — заявили в Минэкономики.

Все предложения, включенные в план, являются позицией заявителей и не являются официальной позицией министерства, сообщили там.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках мер по борьбе с последствиями пандемии анонсировал два новых налога. Один (13%) будут взимать с дохода от депозитов и операций с ценными бумагами, другой (15%) — с дивидендов, переводимых в офшоры.

 Провал Европы: такого не было 25 лет
Популярного рэпера расчленила жена: подробности
Завершены испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи
Названа вероятная причина смерти семьи на алтайской турбазе
Дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии россиянами
«Деньги решают все». Боярский о переходе Кокорина в «Спартак»
На Марсе снова заметили странное облако
Взявший в заложники полицейского житель Полтавы ликвидирован
Во Франции сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом
Здоровье
Я лечусь от рака легких: как и где искать информацию о заболевании Рассказывает Шаши Мартынова, живущая с аденокарциномой легкого уже два года.
Hi-Tech
Новый «ультракитаец» полностью раскрыт. Подробности Девайс должны представить уже через две недели
Авто
Как выглядят водительские права нового образца в России: фото Госавтоинспеция начала выдачу обновленных удостоверений
Кино
Мороз сменила имидж ради новой роли: первые фото в образе Актриса снимается в многосерийной психологической драме «Медиатор»
Новости партнеров
Россиян ждет "черный" август: что будет с рублем и сбережениями
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Будет и дальше гореть? В сентябре все не закончится
Им завидуют все регионы. Какие регионы лидируют по качеству жизни
Дети
Две фотографии из роддома смутили пользователей сети В интернете обсуждают фото из архива
Новости партнеров
Россиян ждет "черный" август: что будет с рублем и сбережениями
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Будет и дальше гореть? В сентябре все не закончится
Им завидуют все регионы. Какие регионы лидируют по качеству жизни
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь