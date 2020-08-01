Лукашенко: разбираться надо с теми, кто послал в Белоруссию задержанных россиян

«Они (задержанные.—"Ъ»), конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал", — сказал господин Лукашенко на встрече с главой КГБ и председателем СК Белоруссии (цитата по БелТа).
Президент Белоруссии не согласился с позицией, ранее выраженной посольством РФ в Минске, относительно целей приезда россиян.
«Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия — выяснить эти цели», — добавил он.
Также Александр Лукашенко заявил, что приезд россиян для дальнейшего транзита с ним не согласовывался. «Попытка там сейчас спрятать “хвост” в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда», — сказал он.
Господин Лукашенко напомнил, что разрешение на приезд в страну военнослужащих может дать только президент. «Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала», — уточнил он. Какие именно цели были у этой группы, глава государства не уточнил.
Президент Белоруссии добавил, что Минск готов взаимодействовать с Москвой по делу о задержанный россиянах.
«На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда», — сказал он.
33 гражданина России были задержаны в Белоруссии 29 июля. В КГБ утверждают, что они бойцы «ЧВК Вагнера». Правоохранительные органы Белоруссии также сообщили, что на территории страны находятся еще 170 российских наемников, идет их поиск. В Кремле информацию о том, что из России в Белоруссию могли направлять кого-то для дестабилизации ситуации, назвали инсинуациями.
На следующий день после задержания посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что россияне, вероятнее всего, — сотрудники ЧОП и прибыли в Белоруссию, чтобы вылететь в Стамбул. В МИД России заявили, что у задержанных россиян есть авиабилеты, подтверждающие намерение улететь в третью страну. СК Белоруссии утверждает, что россияне не планировали покидать страну.