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20:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко: разбираться надо с теми, кто послал в Белоруссию задержанных россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал расследование дела о задержанных в стране россиянах. По его словам, задержанные граждане РФ были первой группой из 180−200 человек, которых планировалось «перебросить» в Белоруссию. Версию о том, что россияне находились в стране транзитом, глава Белоруссии не поддержал.

Источник: AP 2020

«Они (задержанные.—"Ъ»), конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал", — сказал господин Лукашенко на встрече с главой КГБ и председателем СК Белоруссии (цитата по БелТа).

Президент Белоруссии не согласился с позицией, ранее выраженной посольством РФ в Минске, относительно целей приезда россиян.

«Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия — выяснить эти цели», — добавил он.

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Также Александр Лукашенко заявил, что приезд россиян для дальнейшего транзита с ним не согласовывался. «Попытка там сейчас спрятать “хвост” в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда», — сказал он.

Господин Лукашенко напомнил, что разрешение на приезд в страну военнослужащих может дать только президент. «Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала», — уточнил он. Какие именно цели были у этой группы, глава государства не уточнил.

Президент Белоруссии добавил, что Минск готов взаимодействовать с Москвой по делу о задержанный россиянах.

«На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда», — сказал он.

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33 гражданина России были задержаны в Белоруссии 29 июля. В КГБ утверждают, что они бойцы «ЧВК Вагнера». Правоохранительные органы Белоруссии также сообщили, что на территории страны находятся еще 170 российских наемников, идет их поиск. В Кремле информацию о том, что из России в Белоруссию могли направлять кого-то для дестабилизации ситуации, назвали инсинуациями.

На следующий день после задержания посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что россияне, вероятнее всего, — сотрудники ЧОП и прибыли в Белоруссию, чтобы вылететь в Стамбул. В МИД России заявили, что у задержанных россиян есть авиабилеты, подтверждающие намерение улететь в третью страну. СК Белоруссии утверждает, что россияне не планировали покидать страну.

Следите за развитием темы В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера
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