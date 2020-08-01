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21:37 (мск), источник: Коммерсантъ

СК Белоруссии сообщил об аресте задержанных в стране россиян

33 гражданина РФ, задержанные в Белоруссии 29 июля, арестованы, сообщил председатель Следственного комитета страны Иван Носкевич.

Источник: Reuters

Сегодня, 1 августа, господин Носкевич представил президенту Белоруссии Александру Лукашенко доклад о ходе расследования дела.

«31 июля в отношении них (задержанных.—"Ъ») следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказал глава СК Белоруссии (цитата по БелТА). Россияне подозреваются по ст.13 и ч.2 ст. 293 УК (приготовление к массовым беспорядкам).

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Иван Носкевич добавил, что вывод о том, что 33 задержанных гражданина РФ были только первой группой из 180−200 человек, которых планировалось направить в Белоруссию, сделан на основе информации из их телефонов. С какой целью россияне оказались в Белоруссии, глава СК не уточнил.

По словам председателя Следственного комитета, у властей Белоруссии есть информация, подтверждающая военное прошлое задержанных. «Воевали на востоке Украины. Практически все принадлежат к частной военной компании Вагнера. Понятно, что других решений в отношении всех этих граждан, кроме как задержание и принятие иных процессуальных мер, собственно, не предполагалось», — уточнил он.

Ранее Киев сообщил, что подозревает 28 из 33 задержанных россиян в участии в конфликте в Донбассе. 9 из них, по информации украинских властей, имеют гражданство Украины. Киев намерен просить Минск об их выдаче.

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На встрече с главой СК Александр Лукашенко заявил о необходимости установить тех, кто направил россиян в Белоруссию. Глава государства добавил, что россияне не планировали лететь в третьи страны, а были намерены остаться в Белоруссии.

Ранее правоохранительные органы Белоруссии сообщали, что на территории страны находятся еще 170 российских наемников, идет их поиск. В Кремле информацию о том, что из России в Белоруссию могли направлять кого-то для дестабилизации ситуации, назвали инсинуациями.

На следующий день после задержания посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что россияне, вероятнее всего, — сотрудники ЧОП и прибыли в Белоруссию, чтобы вылететь в Стамбул. В МИД России заявили, что у задержанных россиян есть авиабилеты, подтверждающие намерение улететь в третью страну. СК Белоруссии утверждает, что россияне не планировали покидать страну.

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