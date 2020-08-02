07:13 (мск), источник: Известия
Спасение утопающего: почему по Восточной Европе вторая волна бьет сильнее
В регионе могут вновь ввести жесткий карантин.
Странам ВосточнВ Румынии число новых случаев достигло самой высокой отметки с начала пандемии. Более 2,5 тыс. сербской Европы может потребоваться ввести более строгие меры по сдерживанию COVID-19. Об этом «Известиям» заявили в ВОЗ, отметив, что вирус возобновляет атаку в регионе. их врачей описывают в открытом письме состояние системы здравоохранения как катастрофическое. Председатель комитета по делам ЕС в бундестаге рассказал «Известиям», что в начале кризиса некоторые страны остались наедине с инфекцией, допустить такого при угрозе второй волны нельзя. В скупщине «Известиям» заявили, что не почувствовали поддержки Евросоюза во время кризиса и
В начале пандемии мировые СМИ удивлялись успешной борьбе с вирусом стран Восточной Европы. В майской статье The Guardian отметили, что в соседней со Словакией прогрессивной Австрии уровень смертности был в 20 раз выше. Местные политологи уверяли, что это шанс для стран, которых вечно представляют в черных цветах, восстановить имидж. Правительства старались держать население в «ежовых рукавицах», не пренебрегая даже комендантским часом.
30 июля в Румынии зафиксировали рекордный с момента пандемии суточный прирост заболевших COVID-19. За 24 часа заразились 1356 человек, общее число случаев достигло почти 50 тыс. 27 июля в Сербии тоже зафиксировали скачок, общее число зараженных превысило 24 тыс.
— Сейчас в некоторых странах Восточной Европы случаи возобновляются, это связано со смягчением мер дистанцирования. За ситуацией надо предельно внимательно следить, — отметил в беседе с «Известиями» представитель
В организации не исключили, что странам региона может потребоваться повторное введение более строгих мер по сдерживанию распространения вируса.
В Румынии 16 марта президент Клаус Йоханнис ввел режим ЧП, с 23-го числа на территории страны стал действовать комендантский час. 15 мая начались первые послабления, сначала открылись музеи и салоны красоты, и только потом рестораны. Ответный удар от вируса страна почувствовала в последнюю неделю июля.
— Мы находимся в критическом моменте, и меры по защите населения сейчас очень важны, — заявил глава государства 29 июля на
Согласно новым правилам, рестораны и пабы смогут обслуживать своих клиентов только на открытом воздухе, при условии, что за одним столом находится не более четырех человек. Как отметил
Представитель ВОЗ в беседе с «Известиями» отметил, что один из способов контролировать ситуацию — солидарный подход стран и взаимный обмен опытом.
В конце июля спасать Румынию отправились немецкие медики под командованием доктора Тушири Вераварны. Получив пожертвования, ассоциация «Немецкие врачи» смогла доставить медицинское оборудование в Брашов на сумму €120 тыс. Правда, такие акты солидарности единичны.
— В начале кризиса некоторые государства — члены ЕС посчитали, что могут справиться с пандемией самостоятельно, европейская идея солидарности едва ли была заметна, — заявил «Известиям» председатель комитета бундестага по европейским делам Гюнтер Крихбаум.
Депутат отметил, что политика в области здравоохранения в Евросоюзе всё еще не основывается на взаимной ответственности. По его мнению, проект в Румынии — пример необходимого поведения стран ЕС во времена кризиса.
Однако кандидатам на вступление в Евросоюз везет чуть меньше. В Сербии в начале июля президент Александр Вучич ввел комендантский час в связи с ухудшением ситуации, что повлекло массовые протесты и, как следствие, новый приток больных. Уже более 2,5 тыс. местных врачей подписались под открытым письмом, в котором называют состояние системы здравоохранения на Балканах катастрофическим. Однако, как отмечают в скупщине (парламенте), помощь от европейцев поступает сюда не столь активно.
Мы не почувствовали солидарность ЕС во время этого кризиса. Особенно ярко это проявилось в начале эпидемии, когда Евросоюз запретил экспорт медицинского материала.
Президент Сербии Александр Вучич остро отреагировал на это решение ЕС, заявив, что международная или европейская солидарность — это всего лишь «сказки на бумаге». Тогда на выручку пришла Россия. В апреле 11 грузовых авиабортов Министерства обороны РФ доставили в балканское государство помощь для борьбы с коронавирусом. Не осталась безразличной и Поднебесная. Председатель КНР Си Цзиньпин, которого Вучич назвал «своим братом», также направил в Сербию объемный пакет помощи.
— Кризис в эпоху пандемии мы будем преодолевать собственными усилиями, благодаря самоотверженности наших медиков.
Что касается иностранной помощи, мы
по-прежнемуможем полагаться только на дружественные нам Россию и Китай, которые были с нами с самого начала пандемии.
Политик также отметил, что после эпидемии Белграду предстоит подумать, как выстраивать отношения с ЕС, не ущемляя свои национальные интересы.
Сложная ситуация сейчас в Черногории. 22 июля Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве провозгласил «эпидемию на всей территории страны». 31 июля общее число зараженных перевалило за 3 тысячи, хотя еще несколько месяцев назад власть говорила об окончании «весенней эпидемии» в надежде открыть туристический сезон.
Серьезным ударом для Сербии и Черногории стало решение Евросоюза исключить их из списка стран, жителям которых разрешен въезд на территорию союза. Черногория, в свою очередь, готова принимать европейских туристов, правда сейчас ее пляжи занимают только местные жители. По данным министерства туризма страны, доход от этого бизнеса в летнем сезоне снизился на 96%, а число путешественников сократилось почти на 90%.