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07:13 (мск), источник: Известия

Спасение утопающего: почему по Восточной Европе вторая волна бьет сильнее

В регионе могут вновь ввести жесткий карантин.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
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Источник: РИА "Новости"

Странам ВосточнВ Румынии число новых случаев достигло самой высокой отметки с начала пандемии. Более 2,5 тыс. сербской Европы может потребоваться ввести более строгие меры по сдерживанию COVID-19. Об этом «Известиям» заявили в ВОЗ, отметив, что вирус возобновляет атаку в регионе. их врачей описывают в открытом письме состояние системы здравоохранения как катастрофическое. Председатель комитета по делам ЕС в бундестаге рассказал «Известиям», что в начале кризиса некоторые страны остались наедине с инфекцией, допустить такого при угрозе второй волны нельзя. В скупщине «Известиям» заявили, что не почувствовали поддержки Евросоюза во время кризиса и по-прежнему больше рассчитывают на Китай и РФ.

Накатило

В начале пандемии мировые СМИ удивлялись успешной борьбе с вирусом стран Восточной Европы. В майской статье The Guardian отметили, что в соседней со Словакией прогрессивной Австрии уровень смертности был в 20 раз выше. Местные политологи уверяли, что это шанс для стран, которых вечно представляют в черных цветах, восстановить имидж. Правительства старались держать население в «ежовых рукавицах», не пренебрегая даже комендантским часом.

Однако когда мир немного вздохнул, открыв бары и местные курорты, вторая волна захлестнула и Восточную Европу.
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30 июля в Румынии зафиксировали рекордный с момента пандемии суточный прирост заболевших COVID-19. За 24 часа заразились 1356 человек, общее число случаев достигло почти 50 тыс. 27 июля в Сербии тоже зафиксировали скачок, общее число зараженных превысило 24 тыс.

— Сейчас в некоторых странах Восточной Европы случаи возобновляются, это связано со смягчением мер дистанцирования. За ситуацией надо предельно внимательно следить, — отметил в беседе с «Известиями» представитель пресс-службы ВОЗ Джеймс Кресвик.

В организации не исключили, что странам региона может потребоваться повторное введение более строгих мер по сдерживанию распространения вируса.

В Румынии 16 марта президент Клаус Йоханнис ввел режим ЧП, с 23-го числа на территории страны стал действовать комендантский час. 15 мая начались первые послабления, сначала открылись музеи и салоны красоты, и только потом рестораны. Ответный удар от вируса страна почувствовала в последнюю неделю июля.

— Мы находимся в критическом моменте, и меры по защите населения сейчас очень важны, — заявил глава государства 29 июля на пресс-конференции.

Согласно новым правилам, рестораны и пабы смогут обслуживать своих клиентов только на открытом воздухе, при условии, что за одним столом находится не более четырех человек. Как отметил премьер-министр Людовик Орбан, «террасы ограничат число клиентов количеством стульев».

Представитель ВОЗ в беседе с «Известиями» отметил, что один из способов контролировать ситуацию — солидарный подход стран и взаимный обмен опытом.

По его словам, под угрозой второй волны европейские государства оказывают помощь друг другу, предоставляя медикаменты и обмениваясь образцами вируса для разработки вакцин.

В конце июля спасать Румынию отправились немецкие медики под командованием доктора Тушири ​​Вераварны. Получив пожертвования, ассоциация «Немецкие врачи» смогла доставить медицинское оборудование в Брашов на сумму €120 тыс. Правда, такие акты солидарности единичны.

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— В начале кризиса некоторые государства — члены ЕС посчитали, что могут справиться с пандемией самостоятельно, европейская идея солидарности едва ли была заметна, — заявил «Известиям» председатель комитета бундестага по европейским делам Гюнтер Крихбаум.

Депутат отметил, что политика в области здравоохранения в Евросоюзе всё еще не основывается на взаимной ответственности. По его мнению, проект в Румынии — пример необходимого поведения стран ЕС во времена кризиса.

И не друг, и не враг

Однако кандидатам на вступление в Евросоюз везет чуть меньше. В Сербии в начале июля президент Александр Вучич ввел комендантский час в связи с ухудшением ситуации, что повлекло массовые протесты и, как следствие, новый приток больных. Уже более 2,5 тыс. местных врачей подписались под открытым письмом, в котором называют состояние системы здравоохранения на Балканах катастрофическим. Однако, как отмечают в скупщине (парламенте), помощь от европейцев поступает сюда не столь активно.

Мы не почувствовали солидарность ЕС во время этого кризиса. Особенно ярко это проявилось в начале эпидемии, когда Евросоюз запретил экспорт медицинского материала.
Йован Палалич
генеральный секретарь Сербской народной партии, член комитета скупщины Сербии по международным делам

Президент Сербии Александр Вучич остро отреагировал на это решение ЕС, заявив, что международная или европейская солидарность — это всего лишь «сказки на бумаге». Тогда на выручку пришла Россия. В апреле 11 грузовых авиабортов Министерства обороны РФ доставили в балканское государство помощь для борьбы с коронавирусом. Не осталась безразличной и Поднебесная. Председатель КНР Си Цзиньпин, которого Вучич назвал «своим братом», также направил в Сербию объемный пакет помощи.

— Кризис в эпоху пандемии мы будем преодолевать собственными усилиями, благодаря самоотверженности наших медиков.

Что касается иностранной помощи, мы по-прежнему можем полагаться только на дружественные нам Россию и Китай, которые были с нами с самого начала пандемии.
Йован Палалич
генеральный секретарь Сербской народной партии, член комитета скупщины Сербии по международным делам
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Политик также отметил, что после эпидемии Белграду предстоит подумать, как выстраивать отношения с ЕС, не ущемляя свои национальные интересы.

Сложная ситуация сейчас в Черногории. 22 июля Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве провозгласил «эпидемию на всей территории страны». 31 июля общее число зараженных перевалило за 3 тысячи, хотя еще несколько месяцев назад власть говорила об окончании «весенней эпидемии» в надежде открыть туристический сезон.

Серьезным ударом для Сербии и Черногории стало решение Евросоюза исключить их из списка стран, жителям которых разрешен въезд на территорию союза. Черногория, в свою очередь, готова принимать европейских туристов, правда сейчас ее пляжи занимают только местные жители. По данным министерства туризма страны, доход от этого бизнеса в летнем сезоне снизился на 96%, а число путешественников сократилось почти на 90%.

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