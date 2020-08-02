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11:10 (мск), источник: Интерфакс

В России сократили перечень документов для получения пособия на детей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — С 1 ноября этого года малообеспеченным семьям в России будет проще получить пособие на детей от 3 до 7 лет.

Источник: Reuters

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в воскресенье в пресс-службе кабинета министров.

Как говорится в документе, теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах.

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Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия, отметили в пресс-службе.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

Размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Это примерно 5,5 тыс. рублей на ребенка в месяц в зависимости от региона.

Оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг.

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