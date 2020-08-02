11:10 (мск), источник: Интерфакс
В России сократили перечень документов для получения пособия на детей
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — С 1 ноября этого года малообеспеченным семьям в России будет проще получить пособие на детей от 3 до 7 лет.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в воскресенье в
Как говорится в документе, теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах.
Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия, отметили в
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.
Размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Это примерно 5,5 тыс. рублей на ребенка в месяц в зависимости от региона.
Оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг.