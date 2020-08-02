Военные компании из Европы хотят отказаться от американских технологий

Европейские компании не устраивает то, что Вашингтон стремится сохранять контроль над производимой с использованием технологий США продукцией. При этом США также ограничивают экспорт с помощью Правила международной торговли оружием (ITAR).
«Без ITAR и без требований других американских систем регулирования Европа получает больше свободы при поставках оборонной продукции», — заявил руководитель отдела продаж вертолетных двигателей французского производителя Safran Флоран Шованси.
«Одним из преимуществ 100% европейских продуктов является то, что данные об операциях остаются в Европе и не попадают в руки неевропейских стран», — отметил он.
В конце 2019 года министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что США не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом солидарности членов альянса.
При этом Европа и НАТО должны создавать военные инструменты, которые «соответствовали бы ее экономической и политической мощи», сказала она.