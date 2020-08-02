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13:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Военные компании из Европы хотят отказаться от американских технологий

Европейские компании по производству вооружений планируют отказаться от использования американских технологий, сообщает Welt am Sonntag. Таким образом предприятия из Германии и Франции хотят защитить свои разработки. Они хотят производить независимо от США вертолеты, штурмовые винтовки и новый европейский истребитель.

Источник: AP 2020

Европейские компании не устраивает то, что Вашингтон стремится сохранять контроль над производимой с использованием технологий США продукцией. При этом США также ограничивают экспорт с помощью Правила международной торговли оружием (ITAR).

«Без ITAR и без требований других американских систем регулирования Европа получает больше свободы при поставках оборонной продукции», — заявил руководитель отдела продаж вертолетных двигателей французского производителя Safran Флоран Шованси.

«Одним из преимуществ 100% европейских продуктов является то, что данные об операциях остаются в Европе и не попадают в руки неевропейских стран», — отметил он.

В конце 2019 года министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что США не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом солидарности членов альянса.

При этом Европа и НАТО должны создавать военные инструменты, которые «соответствовали бы ее экономической и политической мощи», сказала она.

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