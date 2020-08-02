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14:07 (мск), источник: ТАСС

Попова: в 80 регионах снижается или стабилизируется заболеваемость коронавирусом

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается или стабилизируется в 80 субъектах Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1» в воскресенье.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 02.08
Инфицировано850 870+5 427
20.07
5940
21.07
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22.07
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23.07
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26.07
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27.07
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28.07
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29.07
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5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
20.072.08
Скончалось14 128+70
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
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26.07
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27.07
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28.07
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29.07
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30.07
129
31.07
161
1.08
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2.08
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20.072.08
Выздоровело650 173+3 649
20.07
3258
21.07
8782
22.07
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23.07
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25.07
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9322
31.07
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1.08
8114
2.08
3649
20.072.08
Инфицировано17 859 763+259 023
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
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25.07
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26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
20.072.08
Скончалось685 179+5 579
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
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27.07
4305
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5361
29.07
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30.07
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6073
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5579
20.072.08
Выздоровело10 564 263+221 952
20.07
99370
21.07
170579
22.07
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23.07
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24.07
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25.07
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26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
20.072.08
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Источник: РИА "Новости"

«Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или [есть] четкая стабилизация [ситуации с заболеваемостью], или снижение [заболеваемости]. Только в пяти субъектах мы наблюдаем не очень значительный, не очень выраженный, но, к сожалению, объяснимый рост», — сказала она.

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Попова отметила, что рост числа инфицированных может быть результатом чрезмерно поспешного снятия ограничений или пренебрежительного отношения к ним.

«Да, где-то чуть-чуть поторопились с открытием, где-то процветает такой ковидный нигилизм: с нами все будет хорошо, мы уже вышли [из ограничений]», — добавила глава Роспотребнадзора.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 17,8 млн человек, свыше 685 тыс. умерли.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 850 870 случаев заражения, выздоровели 650 173 человека, умерли 14 128.

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