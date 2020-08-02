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16:43 (мск), источник: РИА Новости

Захарова ответила на слова Кравчука о Минских соглашениях

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заявления украинских политиков о непонимании пунктов Минских соглашений наталкивают на мысль о необходимости внутриукраинских консультаций на этот счет, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Источник: Reuters

«Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленский) и попытаться понять, что же записано в Минских соглашениях?» — написала она в Facebook.

Так Захарова прокомментировала слова нового главы украинской делегации в контактной группе Леонида Кравчука, который заявил, что понятие «особый статус» для Донбасса нужно уточнить, поскольку в Минских соглашениях «записали так, что мы сами не знаем, что такое «особенный статус».

Захарова назвала свою идею «братской». «Внутриукраинский саммит, уверена, получится конструктивный, винить в срыве будет некого. Одно но: придется обойтись без вояжа в Париж», — добавила она.

«Участники все в теме: двое были в контактной группе, один подписывал минские документы, один сделал их частью предвыборной программы. Немаловажный факт — из этой четверки у двоих вопросов по “минскому пакету” не возникало, они ни разу не заявляли, что им что-то непонятно, энергично обсуждая его реализацию по мировым столицам и требуя от Москвы “не тормозить процесс”. Вот пусть и расскажут двум другим, что же там такого написано», — заключила дипломат.

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план до сих пор не выполнен.

При этом украинские политики постоянно затягивают выполнение «Минска-2» и даже заявляют, что он носит только рекомендательный, а не обязательный характер. Российская позиция заключается в том, чтобы строго выполнять Минские соглашения, которые были подписаны всеми, в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, и утверждены Совбезом ООН.

Кравчук возглавил делегацию Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу
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17:04 (мск)© Ньюстюб
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