21:21 (мск), источник: РИА Новости
Депутат Рады приехал в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прибыл в Крым, сообщил РИА Новости его
Парламентарий проведет там отпуск с семьей. Он приехал на полуостров через пункт пропуска «Армянск», уточнил его представитель.
Медведчук и раньше отдыхал в Крыму после 2014 года. Он объяснял, что любит это место и планирует приезжать туда в будущем. Политик подчеркивал, что считает Крым