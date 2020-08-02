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21:21 (мск), источник: РИА Новости

Депутат Рады приехал в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прибыл в Крым, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Олег Бабанин.

Источник: РИА Новости

Парламентарий проведет там отпуск с семьей. Он приехал на полуостров через пункт пропуска «Армянск», уточнил его представитель.

Медведчук и раньше отдыхал в Крыму после 2014 года. Он объяснял, что любит это место и планирует приезжать туда в будущем. Политик подчеркивал, что считает Крым де-факто российским.

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