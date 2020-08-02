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21:18 (мск), источник: Известия

Сын бывшего грузинского премьера ранил ножом внука экс-депутата

Грузинские полицейские задержали сына бывшего премьер-министра республики Зураба Жвании из-за ранения внука экс-депутата парламента Гоги Топадзе. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает местный телеканал «Рустави 2».

Источник: Известия

По версии следователей, Левана Топадзе четыре раза ударили ножом в область груди утром в воскресенье в его доме, где тот находился вместе с друзьями. Пострадавшего доставили в одну из клиник Тбилиси. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

По данному факту проводится расследование по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Признанному виновным в совершении преступления грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Зураб Жвания с 1995 по 2001 год был председателем парламента Грузии. В ноябре 2003 года стал одним из лидеров так называемой революции роз, когда к власти в стране пришел Михаил Саакашвили.

С 2003-го был премьер-министром Грузии до февраля 2005 года, когда его обнаружили мертвым на конспиративной квартире в Тбилиси вместе с вице-губернатором края Квемо-Картли 27-летним Раулем Юсуповым. Официальная версия гибели — отравление бытовым газом.

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