21:18 (мск), источник: Известия
Сын бывшего грузинского премьера ранил ножом внука экс-депутата
Грузинские полицейские задержали сына бывшего
По версии следователей, Левана Топадзе четыре раза ударили ножом в область груди утром в воскресенье в его доме, где тот находился вместе с друзьями. Пострадавшего доставили в одну из клиник Тбилиси. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.
По данному факту проводится расследование по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Признанному виновным в совершении преступления грозит от трех до шести лет лишения свободы.
Зураб Жвания с 1995 по 2001 год был председателем парламента Грузии. В ноябре 2003 года стал одним из лидеров так называемой революции роз, когда к власти в стране пришел Михаил Саакашвили.
С 2003-го был