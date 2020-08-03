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02:21 (мск), источник: Lenta.Ru

В Абхазии оказались не готовы к открытию границы с Россией

Минздрав Абхазии оказался не готов к одномоментному открытию границы с Россией из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

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Источник: РИА "Новости"

По словам замглавы министерства Алхаса Конджарии, еще до открытия границ в стране была зафиксирована вспышка коронавируса, и больницы уже начинают заполняться местными жителями. Он отметил, что медикам будет трудно справиться еще и с наплывом иностранных граждан.

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«Прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто захлебнемся и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо еще», — заявил он.

Конджария подчеркнул, что для ведомства одномоментное открытие границы стало неожиданным. Он добавил, что ранее власти обсуждали поэтапное снятие ограничений и необходимость предъявления справки об отсутствии коронавируса при въезде в страну.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому с 1 августа россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию.

С 1 августа России возобновила международное авиасообщение. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановили в первую очередь, стали Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). С 15 августа возобновляются полеты в Швейцарию.

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