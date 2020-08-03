00:51 (мск), источник: Ведомости
США могут изменить позицию по продлению Договора СНВ
США намерены заключить с Россией новое соглашение о нераспространении ядерного оружия, заявил 1 августа президент США Дональд Трамп.
«Мы работаем сейчас с Россией над соглашением в сфере ядерного нераспространения. Если мы выработаем нечто подобное, то это было бы отлично», — подчеркнул президент. При этом о каких бы то ни было реальных наработках в данной сфере Трамп не упомянул.
«Отличие этого выступления Трампа от предыдущих состоит в том, что он уже не так сильно напирает на сделку с Китаем. Он говорит, что сначала можно заключить договор с Россией, а потом с Китаем», — сказал эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков.
В определенном смысле это сдвиг, если это означает снятие самого принципиального барьера на пути к продлению Договора СНВ-3. Если Трамп готов «сдать» пункт о присоединении Китая к договору, это повысит шанс на то, что СНВ-3 удастся продлить.
СНВ-3 был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.
Срок СНВ-3 истекает в 2021 г., но пока Вашингтон не изъявлял намерений его продлить, несмотря на готовность России это сделать. При этом американское руководство настойчиво предлагало перевести новый договор в систему трехсторонних отношений, связав им еще и Китай. Эта инициатива была отвергнута в Пекине и не получила одобрения в Москве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал методы, которыми американцы пытались привлечь Китай к участию в договоре, невежливыми. В свою очередь, МИД КНР заявил, что примет участие в переговорах, только если США и Россия сократят свои ядерные арсеналы до размера китайского. Китай не раскрывает его размеры, но заявляет, что он гораздо меньше российского и американского.
По словам научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, «для Трампа термины “нераспространение”, “разоружение” и “контроль над вооружениями” являются взаимозаменяемыми». При этом эксперт полагает, что теперь можно говорить о неком уточнении курса:
Вроде бы есть желание и готовность начать с урегулирования как минимум некоторых
российско-американскихстратегических вопросов в традиционном двухстороннем формате с последующим вовлечением Китая.
«Хотя, конечно, для России в перспективе после двухсторонних соглашений нужен переход как минимум к пятисторонним, т. е. с подключением Китая, Франции и Великобритании».
Определенную роль в переговорах об урегулировании вопросов о Договоре СНВ играют встречи российской и американской делегаций в Вене. Последняя такая встреча прошла с 27 по 30 июля 2020 г. В Вене делегаты обсуждали не только проблемы разоружения и военных доктрин, но и вопросы безопасности в космосе. Как считает Ермаков, на переговорах в австрийской столице оказались подняты серьезные вопросы, вокруг которых ведутся ожесточенные споры. Одним из таких вопросов является тактическое ядерное оружие России. «Этот вопрос американцы уже 30 лет считают острым, им не нравится дисбаланс. По их мнению, у них его (тактического ядерного оружия. — “Ведомости”) практически нет, а у нас его довольно много», — разъясняет Ермаков. По его словам, проблема тактического ядерного оружия носит зеркальный характер с проблемой американской противоракетной обороны, развертывание которой в Москве считают угрозой национальной безопасности.
«В Вене был предметный, продуктивный, как считается, диалог. Особенно позитивно обе стороны отмечают диалог по космосу, который хотят сделать регулярным и почти постоянным. По другим темам ведется предметный диалог. Это еще не переговоры о продлении (СНВ-3. — “Ведомости”), стороны проясняют свои позиции», — подчеркнул Ермаков.