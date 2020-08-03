Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 На Ямале нашли хорошо сохранившиеся останки мамонта Кости древнего животного нашли жители села Сеяха, которое расположено на полуострове Ямал
Фоторепортажи
1240 лет назад прошли похороны Владимира Высоцкого
11Куда россияне смогут улететь 1 августа с одной пересадкой?
13:07 (мск), источник: Известия

В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре

В Киеве полийцеские ведут переговоры с мужчиной, который, находясь в помещении банка, расположенного в бизнес-центре «Леонардо», утверждает, что у него в рюкзаке бомба. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает первый замглава МВД Украины Антон Геращенко в Facebook.

Источник: AP 2020

«03 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО “Универсал Банк” (Шевченковский район, помещения бизнес-центра “Леонардо”) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.

По его словам, сотрудники кредитной организации покинули помещение отделения, а его руководитель остался внутри по собственному желанию.

Геращенко также объявил, что МВД страны ввело в действие специальную полицейскую операцию «Гром». Полицейские в ходе переговоров предложили захватчику сдаться, отметил он.

Вместе с этим чиновник призвал граждан обходить стороной район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской.

 Минский гамбит: что стоит за заявлениями Лукашенко и причем тут Киев
С коронавирусом в пакете: риски по COVID-19 начали включать в страховки для туристов
Минск пока не получал запросов от Киева по задержанным россиянам
Россиян предупредили о появлении тропических постельных клопов
Египет убеждает Маска, что пирамиды построили не инопланетяне
Какие нормы питания были в царской России, СССР и РФ
Польша оштрафовала Газпром на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Сокращен список документов для получения пособия на детей
Здоровье
Выглядящий на 25 лет 53-летний мужчина рассказал секрет «вечной молодости» Основа всего — питание.
Hi-Tech
Почему телевизор трещит по ночам. Объясняем, когда надо бежать в ремонт Что все это значит...
Горячие темы на Авто
Возврат в СССР! 325
По факту. 146
А есть ли у неё душа? 112
Кубань или Абхазия. 101
Кино
Семенович, Шпица, Безрукова на первой после карантина премьере В первый день работы московских кинотеатров звезды посетили специальный показ комедии «Хэппи-энд»
Новости партнеров
Россиян ждет "черный" август: что будет с рублем и сбережениями
Ветеран о Навальном: фашисты засылали нам таких в отряды
Увеличение пенсии. Пожилым раскрыли способы увеличения выплат
«ЕР» направит средства, предназначавшиеся для выборов
Дети
Пресняков и Подольская вновь станут родителями Певица ждет ребенка
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
72-летняя Ротару без фотошопа: в Сеть попали редкие фото певицы
Им завидуют все регионы. Какие регионы лидируют по качеству жизни
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь