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15:35 (мск), источник: РИА Новости

Многие мигранты оказались без средств к существованию, заявил Медведев

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время серьезную обеспокоенность вызывает положение дел в миграционной сфере, поскольку многие мигранты оказались без средств к существованию, и данная ситуация может негативно сказаться на показателях преступности.

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Инфицировано856 264+5 394
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
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3.08
5394
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Скончалось14 207+79
21.07
153
22.07
165
23.07
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24.07
154
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95
2.08
70
3.08
79
21.073.08
Выздоровело653 593+3 420
21.07
8782
22.07
9669
23.07
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28.07
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3649
3.08
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Инфицировано18 104 056+244 293
21.07
205608
22.07
245636
23.07
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28.07
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29.07
251959
30.07
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3.08
234128
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Скончалось689 922+4 743
21.07
3943
22.07
6620
23.07
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Выздоровело10 706 540+142 277
21.07
170579
22.07
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23.07
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27.07
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28.07
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29.07
169086
30.07
204663
31.07
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2.08
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3.08
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Источник: РИА Новости

«Серьёзную обеспокоенность вызывает и положение дел в миграционной сфере… Многие мигранты оказались, как известно, в весьма сложной жизненной ситуации, ну просто без средств к существованию», — заявил Медведев на совещании по вопросу «Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса».

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Он отметил, что, по данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы, около 40% — почти каждый второй мигрант — лишились работы.

«Это, безусловно, создаёт весьма питательную среду для роста преступности потенциально в этой сфере и это, безусловно, может способствует росту криминала в целом», — считает зампред Совбеза.

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