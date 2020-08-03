Многие мигранты оказались без средств к существованию, заявил Медведев

«Серьёзную обеспокоенность вызывает и положение дел в миграционной сфере… Многие мигранты оказались, как известно, в весьма сложной жизненной ситуации, ну просто без средств к существованию», — заявил Медведев на совещании по вопросу «Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса».
Он отметил, что, по данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы, около 40% — почти каждый второй мигрант — лишились работы.
«Это, безусловно, создаёт весьма питательную среду для роста преступности потенциально в этой сфере и это, безусловно, может способствует росту криминала в целом», — считает зампред Совбеза.