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18:07 (мск), источник: ТАСС

Нетаньяху заявил, что вопрос аннексии частей Западного берега зависит от поддержки США

Премьер-министр Израиля отметил, что этот вопрос не снят с повестки дня.

Источник: AP 2020

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 августа. /ТАСС/. Шаги Израиля по аннексии частей Западного берега реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа зависят от Белого дома, который должен это поддержать. С таким заявлением выступил в понедельник премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании парламентской фракции возглавляемой им партии «Ликуд», сообщает израильское государственное радио Kan.

«Тема [распространения] суверенитета находится в Вашингтоне, вопрос не был снят. Белый дом должен это поддержать. Это не снято с повестки дня», — цитирует радиостанция высказывания премьера.

Коалиционное соглашение между «Ликуд» и партией «Кахоль-Лаван» министра обороны Бени Ганца, на основе которого 17 мая было сформировано 35-е правительство еврейского государства, предоставляет главе кабмина право начать осуществлять шаги по аннексии частей Западного берега с 1 июля 2020 года. Нетаньяху ранее указывал, что не намерен переносить это мероприятие на более поздний срок, но в июле никаких демаршей не последовало.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, Израиль тогда же отказался выполнять положения этого документа. 28 января 2020 года Трамп вместе с Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения своего плана палестино-израильского урегулирования и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В мае 2020 года МИД РФ выразил озабоченность тем, что действия Израиля по распространению суверенитета «могут спровоцировать опасный виток насилия на палестинских территориях» и «дестабилизировать обстановку в Ближневосточном регионе».

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