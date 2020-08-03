Нетаньяху заявил, что вопрос аннексии частей Западного берега зависит от поддержки США

18:07 (мск), источник: ТАСС
«Тема [распространения] суверенитета находится в Вашингтоне, вопрос не был снят. Белый дом должен это поддержать. Это не снято с повестки дня», — цитирует радиостанция высказывания премьера.
Коалиционное соглашение между «Ликуд» и партией «Кахоль-Лаван» министра обороны Бени Ганца, на основе которого 17 мая было сформировано 35-е правительство еврейского государства, предоставляет главе кабмина право начать осуществлять шаги по аннексии частей Западного берега с 1 июля 2020 года. Нетаньяху ранее указывал, что не намерен переносить это мероприятие на более поздний срок, но в июле никаких демаршей не последовало.
В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, Израиль тогда же отказался выполнять положения этого документа. 28 января 2020 года Трамп вместе с Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения своего плана
В мае 2020 года МИД РФ выразил озабоченность тем, что действия Израиля по распространению суверенитета «могут спровоцировать опасный виток насилия на палестинских территориях» и «дестабилизировать обстановку в Ближневосточном регионе».