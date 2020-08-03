19:33 (мск), источник: Ведомости
Дегтярев призвал не демонизировать хабаровчан на федеральных каналах
Федеральные каналы в
«После встреч с ними у меня сложилось внутреннее ощущение, что я здесь родился. Очень надеюсь, что мне дадут шанс стать дальневосточником. А вот некоторым федеральным
1 августа в Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004—2005 гг... Протесты в регионе начались после ареста Фургала.
20 июля президент России Владимир Путин назначил Дегтярева врио региона после отставки Фургала в связи с утратой доверия. Дегтярев впервые вышел к митингующим в Хабаровске 26 июля. На встрече он высказал личную позицию, что суд над Фургалом должен быть открытым.