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19:33 (мск), источник: Ведомости

Дегтярев призвал не демонизировать хабаровчан на федеральных каналах

Федеральные каналы в ток-шоу должны прекратить демонизировать жителей Хабаровского края, заявил исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев, передает пресс-служба правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

«После встреч с ними у меня сложилось внутреннее ощущение, что я здесь родился. Очень надеюсь, что мне дадут шанс стать дальневосточником. А вот некоторым федеральным ток-шоу пора прекращать демонизировать жителей Хабаровского края. Уверен, что в скором времени мы найдем общий язык», — приводит пресс-служба слова Дегтярева. Он отметил, что хабаровчане свободные и трудолюбивые люди.

1 августа в Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004—2005 гг... Протесты в регионе начались после ареста Фургала.

20 июля президент России Владимир Путин назначил Дегтярева врио региона после отставки Фургала в связи с утратой доверия. Дегтярев впервые вышел к митингующим в Хабаровске 26 июля. На встрече он высказал личную позицию, что суд над Фургалом должен быть открытым.

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